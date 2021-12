Bentley GT Blackline, lusso sportivo all'inglese

Si chiama Blackline e rappresenta il lusso sportivo secondo Bentley. La casa automobilistica britannica ha infatti introdotto una specifica Mulliner, definita Blackline, per la sua GT e GT Convertible, dopo il successo riscosso dal trattamento esterno Blackline, offerto come opzione su tutta la gamma Bentley. Questa proposta alternativa di Mulliner alle classiche cromature esterne della Grand Tourer, è stata pensata per esaltare i tratti della famosa quattro posti, completando le numerose opzioni disponibili per i clienti.

Creata dagli artigiani di Mulliner, la GT Mulliner Blackline presenta una serie di modifiche esterne rispetto alle attuali derivate GT e GT Convertible Mulliner. La nuova opzione è una risposta alla crescente domanda di pacchetti black rispetto ai classici dettagli cromati. Ad oggi, gli ordini di Continental GT che includono questa opzione raggiungono ben il 38%. Per la versione Blackline, tutti gli elementi esterni cromati, escluso il badge Bentley 'Winged B', diventano neri, così come la cornice della griglia del radiatore. Al posto delle calotte superiori in argento satinato tipiche di una GT Mulliner per gli specchi retrovisori esterni, nella versione Blackline gli specchietti sono rifiniti in nero Beluga lucido.

Anche le tipiche prese d'aria ad ala Matrix Mulliner sono diventate nere e rifinite con il brillante marchio Mulliner. La griglia del radiatore nel tipico design 3D rimane nera ma con bordi a contrasto ed anche le griglie inferiori del paraurti sono rifinite ovviamente in nero. I modelli Blackline sono inoltre dotati di cerchi da 22 pollici verniciati neri, con stemmi autolivellanti caratterizzati da un anello cromato. In alternativa, nel prossimo futuro sarà disponibile una ruota Mulliner nera con 'tasche' lucidate a contrasto.