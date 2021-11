Citroën, con ë-Berlingo ed ë-Space Tourer spazio per tutti

Lo spazio è il protagonista di Citroën Berlingo e Space Tourer, anche nelle loro declinazioni elettriche. Abitabilità ai massimi livelli e una grande versatilità di utilizzo nel pieno rispetto dell'ambiente, sono infatti alcune delle caratteristiche sui cui puntano il multispazio Nuovo Citroën ë-Berlingo e il van Citroën ë-Space Tourer. I due veicoli 100% elettrici, sono stati pensati con un occhio di riguardo alle esigenze delle famiglie numerose ma non solo. Sono adatte infatti anche per tutti i clienti amanti del tempo libero e della natura, per chi ha l'esigenza di trasportare numerosi passeggeri, tanti bagagli, oggetti ingombranti oppure attrezzature voluminose necessarie per praticare un'attività sportiva.



I clienti di riferimento sono privati e professionisti, che hanno bisogno di tanto spazio a bordo e che cercano grande facilità di utilizzo nel quotidiano, che sono sensibili all'ambiente e sono anche attenti al proprio budget. Gli amanti della vita attiva, famiglie o gruppi di amici, troveranno nel nuovo Citroën ë-Berlingo un partner funzionale e polivalente anche per il tempo libero, che offre tutti i vantaggi della fluidità della motorizzazione elettrica, con un'autonomia fino a 280 km (valori in corso di omologazione, nel ciclo WLTP). Nuovo Citroën ë-Berlingo è disponibile in 2 lunghezze e può accogliere fino a 7 persone. Mantiene il generoso spazio a bordo, con i 3 sedili posteriori singoli (che possono ospitare 3 seggiolini per bambini), il padiglione multifunzione Modutop e il lunotto apribile, oltre al bagagliaio con volume fino a 2126 litri ed una lunghezza di carico fino a 3,05 metri.

Citroën ë-SpaceTourer è invece un van 100% elettrico che può trasportare fino a 8 persone, che salgono a 9 nella versione per i professionisti, Citroën e-Space Tourer Business. Disponibile anche questo in 2 lunghezze (M: 4,95 m - XL: 5,30 m), offre 15 tecnologie di assistenza alla guida e con la sua altezza di 1,90 m accede facilmente a tutti i parcheggi. La funzionalità è garantita dalle porte laterali scorrevoli Hands Free, dal lunotto posteriore apribile e dai numerosi vani portaoggetti. E' disponibile con 2 livelli di autonomia (fino a 330 km nel ciclo di omologazione WLTP).