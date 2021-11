Nuova Audi A8: lusso e piacere di guida

Le esigenze dei clienti stanno cambiando. Alla ricerca del massimo comfort, della qualità assoluta e dell'avanguardia tecnologica si affiancano un crescente interesse per l'intuitività dei sistemi di infotainment, soluzioni time saving e una dinamica di guida brillante. Nuova Audi A8 risponde a tutte queste aspettative grazie all'abbinamento dei proiettori a LED Digital Matrix e dei gruppi ottici posteriori OLED, le sospensioni attive predittive, lo sterzo integrale dinamico, la trazione integrale permanente quattro e la gamma motori 100% ibrida. Alle moderne ammiraglie si chiede tutto. Nella progettazione degli interni, nello specifico, l'attenzione si concentra sull'accoglienza dei passeggeri, l'intuitività dei comandi, la ricchezza dei servizi d'infotainment, la qualità delle finiture e la sostenibilità dei materiali. "Gli interni devono deliziare i sensi e garantire il massimo relax. I Clienti si aspettano le tecnologie più innovative negli ambiti della sicurezza, dell'illuminazione e dell'infotainment" afferma Peter Dlab, Responsabile Tecnico del progetto Audi A8. Ecco perché l'abitacolo dell'ammiraglia dei quattro anelli è paragonabile a un'accogliente lounge. Una vocazione sottolineata, nel caso della variante a passo lungo, dall'abbinamento della seduta posteriore lato passeggero in configurazione chaise longue a molteplici regolazioni che spaziano dall'adattamento pneumatico del supporto laterale e lombare sino al poggiapiedi riscaldabile con funzione massaggio integrata. Funzione massaggio che, nel caso delle sedute, arriva ad avvalersi di 7 programmi e 18 cuscini pneumatici. Non meno importanti i proiettori a LED Digital Matrix, per la prima volta dedicati ad Audi A8, che prevedono la scomposizione in pixel infinitesimali del fascio luminoso, così che la strada venga illuminata con straordinaria efficacia, sfruttando sia le aree luminose sia le zone d'ombra. La tecnologia alla base dei proiettori, denominata DMD (Digital Micromirror Device) viene impiegata anche per i videoproiettori professionali. Il componente principale è un chip corredato di circa 1,3 milioni di microspecchi, i cui lati misurano alcuni centesimi di millimetro. Grazie alla generazione di un campo elettrostatico, ogni microspecchio può cambiare orientamento sino a 5.000 volte al secondo. In funzione della posizione, la luce a LED viene proiettata lungo la strada oppure catturata da un assorbitore così da generare delle zone d'ombra.