Ford Bronco, travestimenti svelati al SEMA Show Las Vegas

Ci sono infinite possibilità di miglioramento e personalizzazione dei nuovi Custom Bronco e Bronco Sport come dimostrano l'ampia gamma di kit di sollevamento delle sospensioni, di ruote, di portapacchi e altro nei cataloghi dei ricambi originali Ford, degli accessori su licenza e dei componenti di Ford Performance esposti a Las Vegas al SEMA Show 2021.

All'evento che è dedicato ai modelli 'custom' ed elaborati saranno esposti dal 2 al 5 novembre sei Bronco personalizzati, alcuni dei quali davvero 'estremi'. E' il caso del Bronco elaborato da Tucci Hot Rods che offre la possibilità di adattare questo veicolo a avventure anche estreme sulla neve.

Basato su un Bronco della serie Badlands a quattro porte del 2021 utilizza cingoli Mattracks della serie 88 al posto dei pneumatici all-terrain. E' dotato di un motore EcoBoost da 2,3 litri e di un cambio manuale a 7 marce, questo SUV è dotato di quattro cingoli Mattracks della serie 88 per avventure fuoristrada.

Bronco Sport di CGS Performance Products ha invece aggiornato questa serie 2021 del Badlands con una serie di personalizzazioni, tra cui i rivestimenti dei sedili, il kit luci sottoscocca, il paraurti e il gancio di traino.

Presenti anche luci da roccia Rigid Light Shop aiutano il fuoristrada notturno. Bronco Sport di CGS Performance Products è dotato di una presa d'aria CGS e di uno scarico cat-back rivestito in vernice ceramica nera. Le ruote sono le Reserve Forged con pneumatici all-terrain Toyo Open Country A/T III da 17 pollici.

Al SEMA Show in programma dal 2 al 5 novembre a Las Vegas debutta anche il marchio Built Wild che identifica alcune versioni personalizzate a due e quattro porte del Bronco normale e del Bronco Sport.

Secondo Eric Cin, direttore globale Ford con responsabilità per personalizzazione, accessori e licenze "i clienti Bronco e Bronco Sport amano le parti e gli accessori che enfatizzano le prestazioni e lo stile di vita fuoristrada. A questo scopo abbiamo lavorato a stretto contatto con designer di Bronco e con l'ingegneria dei veicoli per fornire i prodotti che si adattano al loro stile di vita individuale. Dal reveal dell'anno scorso, abbiamo ampliato la linea a più di 350 parti e accessori Bronco e Bronco Sport e questi numerosi sono in crescita".