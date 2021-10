Bmw Serie 2 Active Tourer, evoluzione al passo con i tempi

Arriverà nel febbraio 2022 la nuova Bmw Serie 2 Active Tourer, che è stata rivista nella struttura (minore peso e maggiore rigidità) ma anche nel passo e nelle carreggiate. Pur richiamando il suo predecessore, la Serie 2 Active Tourer evolve anche nel look, nell'abitacolo, nei contenuti e naturalmente nel sistema propulsivo che è stato aggiornato in funzione delle esigenze di rispetto ambientale e, contemporaneamente, delle richieste del mercato.



Al momento del lancio saranno infatti disponibili quattro varianti (benzina e diesel) con trazione anteriore e potenze comprese fra 136 e 218 Cv, ma pochi mesi dopo il lancio la gamma sarà completata con due versioni ibride plug-in.

Grazie all'aggiornamento del frontale e ad altri importanti interventi, il design esterno della nuova Serie 2 Active Tourer riunisce la funzionalità contemporanea e la raffinatezza estetica tipica delle Bmw in una moderna architettura crossover.

Nella parte anteriore spiccano la generosa griglia a doppio rene Bmw - di dimensioni maggiorate come negli ultimi modelli della Casa di Monaco - e la forma allungata e sottile dei gruppi ottici. Sono presenti di serie fari full-Led, mentre quelli adattivi (con illuminazione in curva, abbaglianti e anabbaglianti, luci diurne, luci per traffico autostradale e luci integrate per il maltempo) sono optional.

Cambiano anche la fiancata e la vettura, con montanti anteriori molto più inclinati rispetto al modello precedente e finestrini laterali allungati. Sono una novità anche le maniglie delle porte a filo e i montanti posteriori sottili che rendono ancora più dinamica la la silhouette, mentre la forma delle porte in corrispondenza dei montanti anteriori migliora la visibilità all-around. In coda la nuova Serie 2 Active Tourer appare più muscolosa, con ampie superfici e sottili fanali Led.

Ampiezza e versatilità dell'abitacolo sono esaltate dalla riprogettazione introdotta con la seconda generazione, attingendo forme e soluzioni dalla recentissima Bmw iX. Il risultato è un moderno ambiente premium con pannello degli strumenti sottile (il Curved Display), il bracciolo 'galleggiante' con pannello di controllo integrato e una riduzione degli elementi di controllo fisici. Rivisti anche i sedili, i vani portaoggetti e il bagagliaio che - con gli schienali posteriori abbattuti - vede aumentare la capacità di ben 90 litri. Serie 2 Active Tourer è all'avanguardia anche nella tecnologia di propulsione. I motori a sono stati ampiamente migliorati per aumentare il piacere di guida e ridurre consumi e emissioni. A questo contribuisce l'ultima generazione del cambio Steptronic a sette rapporti ora di serie in tutte le varianti.

La nuova 223i Active Tourer da 218 Cv con tecnologia Mild Hybrid 48V - con motore elettrico integrato nel cambio automatico ha ora una potenza aumentata a 19 Cv - è omologata WLPT per un consumo di 6,6 - 6,0 litri/100 km e emissioni di CO2 combinate di 149 - 137 g/km mentre la 220i Active Tourer da 170 Cv si attesta a 6,5 - 5,9 litri/100 km e 148 - 133 g/km di CO2.

Infine la 218i eroga 136 Cv ed è omologata per 6,8 - 6,2 litri/100 km e 154 - 140 g/km di CO2. Tutti i motori a benzina sono caratterizzati da un nuovo processo di combustione e un sistema a doppia iniezione.

Il motore diesel che equipaggia la nuova BMW 218d Active Tourer impiega pistoni a basso attrito e una sovralimentazione a due stadi con una maggiore efficienza. La potenza massima è di 150 Cv con un consumo WLTP pari a 5,3 - 4,8 litri/100 km ed emissioni di CO2 combinate di 138 - 125 g/km. Per la nuova edizione della Serie 2 Active Tourer è ora disponibile una scelta di aDaS ancor più ampia. Ci sono di serie il Cruise Control con funzione di frenata, il Lane Departure Warning, l'Evasion Assistant e l'avviso di collisione frontale - che reagisce ora anche al traffico in arrivo quando si gira a sinistra e ai pedoni e ai ciclisti e quando si gira a destra - ed anche l'assistente al parcheggio con telecamera di retromarcia.

Tra le opzioni figurano l'assistente di sterzo e di controllo della corsia, l'Active Cruise Control con funzione Stop&Go, la navigazione attiva, la funzione di avviso di uscita, il Bmw Head-Up Display e le funzioni Surround View, Remote 3D View, Bmw Drive Recorder e Remote Theft Recorder. Da notare che le funzioni esistenti possono essere aggiornate o ampliate per mezzo di Remote Software Upgrades.