Jeep Grand Cherokee, per conquistare segmento suv full size

Dopo oltre sette milioni di vendite globali debutta a livello mondiale la quinta generazione di Jeep Grand Cherokee, il modello di fascia alta della marca di 4x4 di Stellantis, che porta nel mercato - in un ambito competitivo ma anche molto redditizio - una nuova architettura, un nuovo sistema di propulsione ibrida plug-in, un nuovo design degli esterni e nuovi interni all'insegna della qualità artigianale.

Nell'anno del suo ottantesimo anniversario, il marchio Jeep presenta la prima versione elettrificata 4xe della Grand Cherokee, che affiancherà la nuova Trailhawk, la versione Grand Cherokee con prestazioni off-road di riferimento. Nuova Jeep Grand Cherokee arriverà nelle concessionarie in Nord America nel quarto trimestre del 2021. La Jeep Grand Cherokee 4xe sarà commercializzata in Nord America all'inizio del 2022, e a seguire nel corso dell'anno negli altri mercati globali.

Dal momento in cui il marchio Jeep ha introdotto la prima generazione della Grand Cherokee nel 1992 - con il suv che fece un clamoroso suo esordio al Salone di Detroit arrampicandosi guidato dall'allora vicepresidente Bob Lutz sulla scalinata della Cobo Hall e sfondando letteralmente la vetrata d'ingresso - non ci sono stati dubbi sul carattere dirompente del nuovo modello, che ha definito il nuovo punto di riferimento nella categoria diventando rapidamente sinonimo di design ricercato e capacità senza compromessi.

"La Jeep Grand Cherokee è la nostra ammiraglia a livello mondiale e porterà il marchio Jeep in una nuova era fatta di raffinatezza premium, tecnologia innovativa, avanzata capability 4x4 ed elettrificazione - ha detto oggi durante un evento via web Christian Meunier, Jeep brand chief executive officer.- Grazie al perfetto equilibrio tra dinamica su strada, performance 4x4 e prestazioni 4xe, la nuova Grand Cherokee 2022 si presenta in assoluto come il modello Grand Cherokee più lussuoso e tecnologicamente avanzato di sempre, con prestazioni 4x4 di riferimento".

L'architettura completamente rinnovata di Grand Cherokee si combina con l'inedita carrozzeria dal profilo aerodinamico per garantire migliori prestazioni, maggiore sicurezza e affidabilità riducendo al contempo peso, rumorosità, vibrazioni e ruvidità. Progettata per offrire il massimo in termini di sicurezza, confort e praticità per i passeggeri, Grand Cherokee offre una dotazione ricca di contenuti tecnologici e funzionalità di ultima generazione che le consentiranno di avere un ruolo di primo piano nel segmento dei suv full-size.

"Da quattro generazioni i clienti fanno affidamento e si divertono a bordo della Grand Cherokee - ha dichiarato durante la presentazione Jim Morrison, vice president - Jeep Brand North America - abbiamo preso spunto dai loro suggerimenti per migliorare ulteriormente la quinta generazione del suv più premiato di tutti i tempi." Il nuovo modello è stato progettato e realizzato per offrire ancora di più rispetto a ciò che ha reso questo SUV Jeep un'autentica icona globale nel segmento dei SUV premium.

Grand Cherokee propone più sistemi di propulsione tra cui la tecnologia 4xe (Phev) che ha l'obiettivo di offrire una autonomia stimata in modalità full electric di 40 km, E' la Grand Cherokee più sostenibile e con la miglior capability 4x4 di sempre e rappresenta ulteriormente l'impegno del marchio Jeep verso la Zero Emission Freedom.

Durante l'evento una Grand Cherokee Trailhawk 4xe ha percorso il Rubicon Trail anche in modalità full electric sfruttando non solo la potenza di 375 Cv e l'elevata coppia (637 Nm) ma anche l'esclusivo sistema di disconnessione della barra stabilizzatrice che consente una migliore articolazione e trazione su rocce e terreni difficili. Tutte le versioni dispongono di sospensioni anteriori e posteriori indipendenti e sospensioni pneumatiche Quadra-Lift con ammortizzazione elettronica semi-attiva.

A seconda delle versioni sono presenti i sistemi di trazione 4x4 Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II e il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain che assicurano alla Grand Cherokee le leggendarie capacità 4x4 del marchio Jeep "I guidatori della Jeep Grand Cherokee 4xe - ha ribadito Meunier - potranno personalizzare l'esperienza di guida a propulsione ibrida in base alla tipologia del loro viaggio, sia che si tratti di spostamenti quotidiani in modalità full electric, di lunghe percorrenze in autostrada senza ansia da autonomia, o di avventure in fuoristrada immersi nel quasi totale silenzio della la natura" .