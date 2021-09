Auto, la prossima hypercar della danese Zenvo sarà un ibrido

Il costruttore danese Zenvo sta sviluppando una hypercar ibrida da lanciare entro i prossimi due anni. È quanto rende noto il sito MotorAuthority riportando un'informazione rivelata di recente dal capo prodotto della società, Alberto Solera, in un'intervista con Autocar.

Secondo Solera, l'ibrido sarà basato sulla piattaforma dell'attuale hypercar TSR-S di Zenvo e sarà a trazione integrale. Considerando che la TSR-S ha la trazione posteriore, il nuovo sistema ibrido che Zenvo sta sviluppando si baserà probabilmente su un sistema di trazione elettrica sull'asse anteriore per formare il sistema a trazione integrale.

Con molta probabilità, la versione ibrida avrà prestazioni superiori alla TSR-S. L'attuale hypercar di Zenvo genera 1.177 CV da un V8 da 5,8 litri montato in posizione centrale.

Il costruttore danese Zenvo è riuscito a ritagliarsi una nicchia in un mercato che è estremamente piccolo, ma dominato da grandi marchi premium come Ferrari, Lamborghini e McLaren. Tra le peculiarità di questo marchio, sicuramente i tempi di consegna relativamente brevi a differenza di rivali come Pagani o Koenigsegg che hanno tempi di attesa per la consegna fino a due anni o più.

Il prezzo locale non è stato annunciato, ma in Europa l'auto parte da 1,45 milioni di euro (circa 1,7 milioni di dollari).