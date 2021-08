McLaren, al Salon Privé mostra tutto suo DNA

Le novità di McLaren sbarcano al Salon Privé. Dal 2 al 5 settembre, la casa britannica sarà infatti presente alla manifestazione con la nuova ibrida ad alte prestazioni Artura, Elva, 765LT Spider e GT. Organizzato al Blenheim Palace, situato nell'Oxfordshire, il Salon Privé è uno dei principali eventi del Concours d'Elégance nel Regno Unito.

La Artura rappresenterà al Solon Privé tutta l'esperienza McLaren in fatto di auto da corsa e da strada. Dotata della nuova McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA), è alimentata da un motore da 120 litri V6, assistito da un compatto propulsore elettrico. Con un peso di 1.498 kg e una potenza combinata di 680PS e 720Nm, l'Artura è in grado di prestazioni da fuoriclasse e raggiunge i 200km/h da zero in 8,3 secondi. La velocità massima è di 330km/h ed è inoltre progettata per essere guidata in modalità solo elettrico per viaggi fino a 30 km.

Sotto i riflettori del Salon Privé ci sarà anche Elva, nella sua variante con il parabrezza. La vettura in mostra avrà una finitura Satin Blue. Novità dell'evento sarà anche il 765LT Spider in Ambit Blue, erede diretta della 765LT Coupé. Il suo telaio in fibra di carbonio permette alla spider di mantenere tutta la potenza dinamica della coupé, pur aggiungendo un hard top retrattile a comando elettrico che si abbassa in soli 11 secondi. Pensata per chi apprezza sia le prestazioni che l'eleganza, la Mclaren GT completerà poi la gamma in mostra alla manifestazione.