Bentley Mulsanne Limousine, in vendita 5 esemplari esclusivi

Torna in scena la Bentley Mulsanne Limousine, ma solo in cinque esemplari. Uno dei modelli più esclusivi e caratterizzanti del marchio britannico, era stato progettato specificamente per i clienti in cerca della più esclusiva esperienza di viaggio a bordo di una limousine di lusso.

Le cinque auto sono state tutte costruite a mano da Mulliner nel 2015 e destinate al mercato degli Emirati Arabi Uniti, ma mai utilizzate né immatricolate.

Progettata e costruita interamente a mano, la Mulsanne Grand Limousine di Mulliner ha una cabina allungata di 1000 mm, oltre a un tetto rialzato per fornire ulteriori 79 mm di spazio per la testa nella parte posteriore. Originariamente creata come ordine su misura, Bentley Mulliner è stata autorizzata in seguito a costruire una serie limitata di auto per clienti che potevano cercare una limousine come questa. Cinque di questi esemplari sono recentemente diventati disponibili per l'acquisto tramite il partner di vendita di Bentley negli Emirati Arabi Uniti, Bentley Emirates, con la possibilità di consegna in qualsiasi parte del mondo. Con la cessazione della produzione della Mulsanne avvenuta lo scorso anno, questi modelli rappresentano un'opportunità unica per i clienti di acquisire un pezzo iconico della storia moderna di Bentley.

Le auto in vendita presentano ciascuna caratteristiche differenti e si distinguono per i colori: Silver Frost su vernice esterna Moroccan Blue, abbinata a un interno Imperial Blue and Linen completato da un'impiallacciatura in Burr Walnut, Vernice Damson over Black Crystal, completata da pelli Damson e Twine e impiallacciatura Dark Stained Burr Walnut, Carrozzeria in Onyx su Candy Red, con interni Hotspur e Camel rifiniti con impiallacciatura Olive As, oltre al modello con Carrozzeria Rosso Rubino su Light Gazelle, con interni in pelle Fireglow e Twine rifinita da una impiallacciatura Burr Walnut.