Skysphere, elettrico e autonomo: il concept loung di Audi

È previsto per il prossimo 10 agosto il reveal di Audi Skysphere, concept che anticipa la strategia del futuro secondo Audi proponendo un oggetto di mobilità che si presenta come una vera e propria "lounge autonoma". La Skysphere fa parte del trio di concept car Sphere di Audi, che mostrerà la futura direzione del design dell'azienda mentre si muove nell'era elettrificata (e soprattutto autonoma).

Si unisce alla limousine di lusso Grandsphere, che sarà presentata al Salone di Monaco 2021, e al prossimo suv Urbansphere.

Il capo del design Audi, Marc Lichte, e il vice presidente, Henrik Wenders, hanno annunciato la data di lancio della Skysphere in un breve video, che includeva anche alcuni teaser della vettura.

Il concept - come anticipa il sito Autoexpress - sarà basso ed elegante, con un cofano lungo, sbalzi relativamente corti e una parte posteriore spazzata. Le linee del prototipo sono state ispirate dalla Horch 853A, un'auto altrettanto lungimirante per il suo periodo, che appare anche nella clip.

Nonostante il design che guarda al futuro, i teaser suggeriscono che la griglia della Skysphere avrà una forma simile ai modelli attuali dell'Audi, mentre una silhouette in ombra dell'auto conferma che sarà una cabriolet. Il concept avrà anche un'insolita barra luminosa posteriore pixelata, che sembra mostrare animazioni agli utenti della strada che seguono.

Audi non ha ancora rilasciato alcun dettaglio sulla tecnologia sarà tarata sulla funzione "autonomous lounge".

 La Skysphere è un modello completamente elettrico e prestazionale, quindi è probabile che possa adottare la trasmissione più potente disponibile nella RS e-tron GT di Audi che prevede due motori elettrici e un pacco batterie da 85kWh.