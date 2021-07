Bmw X3 e X4, debutto a Chengdu Motor Show e IAA Monaco

Dopo essere state annunciate nello scorso giugno, le nuove edizioni di Bmw X3 e X4 si preparano ad un doppio debutto in pubblico: dal 27 agosto saranno al centro dello stand al Chengdu Motor Show in Cina mentre la prima europea avrà luogo durante lo IAA Mobility di Monaco il 7 settembre. La produzione inizierà nello stabilimento Usa di Spartanburg nel prossimo agosto.

Entrambe le auto sono caratterizzate da un aspetto più moderno, grazie all'aggiornamento del disegno della griglia a doppio rene, dei fari, della grembialatura anteriore e del paraurti posteriore, le due Bmw evidenziano elementi della precedente X Line - come la protezione del sottoscocca e le bandelle laterali specifiche - che ora sono di serie. Bmw X4, rispetto alla X3, propone i fari adattivi a Led con funzione Matrix di serie, mentre quelli Laser Light sono disponibili come optional. L'equipaggiamento standard include sedili sportivi con finiture Sensatec e il climatizzatore automatico a tre zone. Di serie sono anche il Bmw Live Cockpit Plus con display da 10,25 pollici, il navigatore Bmw Maps e il Bmw Intelligent Personal Assistant. A fianco della X3 xDrive30e ibrida plug-in che era stata lanciata a fine 2019, per tutti i motori a benzina a 4 e 6 cilindri debutta in X3 e X4 la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt che permette di aumentare efficienza e dinamismo ed abbassare le emissioni. L'energia ottenuta tramite il recupero e immagazzinata nella batteria a 48 Volt può essere utilizzata anche per un boost elettrico di 8 kW/11 Cv oltre ad alimentare la rete di bordo a 12 Volt.

In Italia saranno disponibili, con un listino che parte da 55.200 euro - sette opzioni di propulsori, coprendo una gamma di potenze che va da 184 a 360 Cv. La gamma dei modelli a gasolio per il nostro mercato comprende le motorizzazioni sDrive 18d da 150 Cv (solo per il sav X3), xDrive 20d da 190 Cv, xDrive 30d 286 Cv e xDrive 30d 249 Cv (quindi non soggetta a superbollo), a cui si aggiunge la sportiva xDrive M40d da 356 Cv. I propulsori a benzina sono invece l'xDrive 20i da 184 Cv, l'xDrive 30i da 245 Cv e il prestazionale xDrive M40i da 360 Cv. Sempre solo per il sav X3 è prevista - come per la generazione precedente - la variante ibrida plug-in X3 xDrive30e che utilizza un motore a benzina a 4 cilindri abbinato a un'unità elettrica per una potenza totale del sistema di 292 Cv incrementabile temporaneamente di altri 41 Cv. La batteria ad alta tensione agli ioni di litio consente un'autonomia elettrica fino a 50 chilometri. Il listino parte da 65.700 euro.