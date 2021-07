Mercedes, in autunno produzione eActros a Wörth am Rhein

È partito il conto alla rovescia: in autunno prenderà il via la produzione del modello di serie eActros a Wörth am Rhein. Il truck elettrico vanta fino a 400 chilometri di autonomia, con una capacità della batteria fino a 420 kWh.

“Dobbiamo ammettere che il settore dei trasporti è parte del problema legato ai cambiamenti climatici. Allo stesso tempo, possiamo essere e saremo parte della soluzione. Noi iniziamo a dare il nostro contributo con eActros, che ha percorso più di mezzo milione di chilometri su strade pubbliche. eActros ed i suoi servizi dedicati rappresentano un importante passo avanti, per Mercedes-Benz Trucks e per i nostri Clienti, sulla strada verso trasporti a zero emissioni di CO2!” ha detto Karin Rådström, membro del Board of Management di Daimler Truck AG e responsabile Mercedes-Benz Trucks.

Dopo che Mercedes-Benz Trucks ha presentato al Salone dei veicoli industriali (IAA) 2016 di Hannover il concept truck per il servizio di distribuzione pesante in aree urbane, nel 2018 sono iniziati i test pratici di dieci prototipi eActros in collaborazione con clienti in Germania ed in altri Paesi europei. L’obiettivo della ‘flotta dell’innovazione eActros’ era quello di lanciare sul mercato nel 2021 un eActros pronto per la produzione in serie.

“eActros è stato sviluppato mettendo al centro la partnership con i clienti. Quanto abbiamo appreso dalla ‘flotta dell’innovazione’ viene ora integrato nella produzione in serie. Rispetto ai prototipi, alcune caratteristiche come l’autonomia, la potenza di trazione e la sicurezza sono state notevolmente ottimizzate nel modello di serie”, ha poi aggiunto Andreas von Wallfeld, responsabile Marketing, Vendite e Servizi di Mercedes-Benz Trucks.

Il cuore tecnologico di eActros è il sistema di propulsione con due motori elettrici integrati abbinati al cambio a due rapporti. I due motori garantiscono uno straordinario comfort di guida ed un’elevata dinamica di marcia, mentre la silenziosa trazione elettrica a zero emissioni rende possibile l’uso del truck anche per le consegne notturne e nei centri città dove vigono divieti di ingresso per i veicoli diesel. A seconda della versione, la potenza di eActros è generata da tre o quattro pacchi batterie, ognuno della capacità di 105 kWh circa. Grazie alla capacità massima di 420 kWh2, è possibile raggiungere un’autonomia fino a 400 chilometri.

Il truck elettrico vanta inoltre un alto livello di digitalizzazione e connettività. Lo stesso vale anche per la sicurezza. Dall’autunno 2021, il modello di serie sarà prodotto nel più grande stabilimento di montaggio per veicoli industriali di Mercedes-Benz Trucks, situato a Wörth am Rhein, dove, negli ultimi mesi, sono state svolte attività preparatorie per i nuovi processi produttivi.