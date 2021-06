Fiat Pulse, ecco il nome del B-suv compatto 100% brasiliano

Il pubblico brasiliano ha scelto: il nuovo suv compatto che Fiat lancerà in Brasile in ottobre si chiamerà Pulse, opzione che ha prevalso (65% dei voti dei 380mila partecipanti) sulle altre due che erano state proposte: Domo (25%) e Tuo (10%).

Preceduto da una articolata campagna promozionale di pre-lancio, che aveva visto anche il coinvolgimento della edizione locale del Grande Fratello, il prossimo suv, nome in codice Progetto 363, sarà riservato - va specificato - ai soli mercati sudamericani.

E' costruito sulla piattaforma MLA del Gruppo, utilizzando componenti esclusivi e non. Ci saranno parti provenienti da altri modelli Fiat Brasile, come Argo, Cronos e Toro.

Ciò comprende il moderno motore 1.3 FireFly da 109 Cv della Argo Trekking - presente al debutto - a cui dovrebbero seguire il tre cilindri 1.0 aspirato da 77 Cv e il 1.8 della Argo HGT da 139 Cv, insieme a nuovi contenuti elettronici per l'infotainment, la connessione e i moderni sistemi di assistenza alla guida.