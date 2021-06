Bugatti La Voiture Noire, modello unico tributo a Type 57 SC

Se nel 2019 Bugatti aveva presentato la nuova 'La Voiture Noire', il modello unico è ora pronto alla consegna. Il modello unico, realizzato sulla base di una Chiron, è stato creato come omaggio al Type 57 SC Atlantic di Jean Bugatti, figlio del patron Ettore, e proprio come per l'auto di allora è stato utilizzato lo stesso soprannome.

Oltre al passo esteso e la nuova carrozzeria, a caratterizzare il modello è l'interno in Havana Brown, colore abbinato al nero della fibra di carbonio che richiama il colore dell'originale, pur mantenendo il design moderno di Bugatti.



Nonostante la produzione limitata ad un esemplare solo, l'auto è stata sottoposta a tutti i controlli rigorosi normalmente dedicati alle 'normali' Bugatti e ogni componente ha superato le severe procedure di controllo qualità, tra simulazioni, galleria del vento, e pista di prova che hanno verificato in ogni situazione la nuova carrozzeria.

"Anche se La Voiture Noire è un modello unico - ha commentato Pierre Rommelfanger di Bugatti - abbiamo trascorso due anni utilizzando un veicolo di prova per svilupparlo e testarlo in tutte le sue parti, a partire dalla sicurezza di guida". "Con La Voiture Noire - ha invece commentato Stephan Winkelmann, Presidente di Bugatti - rendiamo omaggio alla nostra lunga tradizione, alla Francia e al lavoro creativo di Jean Bugatti.

Allo stesso tempo, stiamo portando tecnologie eccezionali, estetica ed estremo lusso in una nuova era. La Voiture Noire è l'avanguardia dell'ingegneria automobilistica. È una bellezza scultorea che vanta una tecnologia unica".