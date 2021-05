Range Rover Evoque, ora è anche Bronze e P300 HST

Nuove entrate nella famiglie Evoque di Land Rover, con l'arrivo della Bronze Collection Special Edition e della potente P300 HST. Le due versioni vanno quindi ad affiancarsi alla Range Rover Evoque Autobiography, il vertice della gamma, lanciata nel 2020. La nuova Bronze Collection Special Edition, esternamente si distingue per il tetto a contrasto Corinthian Bronze, le prese d'aria laterali Burnished Copper e per i cerchi in lega da 20" a cinque razze Satin Dark Grey.

Tre i colori disponibili, ovvero Carpathian Grey, Santorini Black e Seoul Pearl Silver, tutti pensati per dare risalto al caratteristico tetto sospeso ed al design degli esterni Evoque. All'interno, balzano all'occhio i rivestimenti in legno Natural Grey Ash, i tappetini Bronze Collection con angoli in metallo e i rivestimenti dei sedili in pelle goffrata Ebony. La Bronze Collection Special Edition è disponibile con l'intera gamma di motori di generazione Ingenium, benzina e diesel. "La Range Rover Evoque - ha dichiarato Gerry McGovern, OBE, Chief Creative Officer di Jaguar Land Rover - ha una personalità unica, e la Bronze Collection Special Edition la declina con una speciale raffinatezza creando, con delicati tocchi color rame e il tetto a contrasto, una modernità senza tempo che ispira desiderabilità e un forte legame emotivo". La nuova Range Rover Evoque P300 HST, invece, motorizzata esclusivamente con il 2.0 Ingenium a benzina da 300 CV, porta più grinta alla famiglia del SUV compatto di lusso. Ispirata al look della Range Rover Sport HST, la nuova edizione si basa sulla Evoque R-Dynamic S e presenta una combinazione esclusiva di aggiornamenti interni ed esterni. Spinta dal benzina Ingenium da 300 CV la P300 HST, accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi.

Questo modello 4x4, con la sua trasmissione automatica a nove rapporti e l'avanzato Terrain Response 2, combina maneggevolezza su strada con le capacità all-terrain della Range Rover.