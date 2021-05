Golf GTI Clubsport 45 e GTI ora disponibili in Italia

Golf GTI Clubsport 45 e GTI con cambio manuale sono ora disponibili in Italia.

L'edizione speciale Clubsport 45 celebra l'anniversario della Golf GTI, la cui prima versione debuttò nel 1976. Con una potenza di 300 CV, abbinata ad un cambio DSG a 7 rapporti e differenziale autobloccante elettromeccanico anteriore integrato nel Vehicle Dynamics Manager, la Clubsport 45 può essere ordinata in Italia al prezzo di listino di 51.900 euro. Nell'estate del 1976, la Volkswagen lanciò una versione sportiva della Golf: la GTI. All'epoca erano ancora sconosciute le sorti di questo modello destinato a diventare tra le auto sportive di maggior successo al mondo: le 5.000 vetture inizialmente previste, oggi sono diventate ben oltre 2,3 milioni.

Per festeggiare il quarantacinquesimo compleanno di questa icona sportiva, la Volkswagen ha creato una serie speciale per l'anniversario: la Golf GTI Clubsport 45, basata sulla GTI Clubsport da 300 CV.

Inoltre, la gamma italiana della Golf GTI si amplia ulteriormente con l'introduzione a listino della versione da 245 CV con cambio manuale. Quest'ultima è proposta al prezzo di 39.450 euro.

Sono tanti gli elementi tecnici che differenziano la Clubsport 45 dalla GTI standard, a partire dal motore 2.0 TSI che eroga 55 CV in più e dalla modalità Special, dedicata alla guida su pista. Inoltre, dal punto di vista estetico la Clubsport 45 si distingue per le prese d'aria maggiorate, per l'alettone posteriore sportivo dal disegno specifico che ottimizza i flussi e per l'impianto di scarico sportivo in titanio della Akrapovič con due uscite separate agli estremi del paraurti posteriore.

La personalizzazione di questa edizione speciale dedicata ai 45 anni dalla nascita della Golf GTI include anche il tetto completamente nero con l'alettone posteriore dello stesso colore, un omaggio al portellone nero della prima GTI. Il pacchetto Race include cerchi in lega Scottsdale da 19 pollici in nero lucido con cordone rosso che richiama la classica linea della calandra GTI, impianto di scarico sportivo e la rimozione del limitatore di velocità massima che le permette di toccare i 270 km/h. Gli inserti specifici, come ad esempio il logo 45, caratterizzano sia gli esterni che l'abitacolo di questa versione.

Dal punto di vista tecnico, la Clubsport 45 si pone al vertice delle Golf GTI di ottava generazione. Il motore turbo 2.0 TSI eroga 300 CV/221 kW e 400 Nm di coppia massima, ed è associato al cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. Lo 0-100 km/h è coperto in 5,6 secondi e la velocità massima senza limitazioni è di 270 km/h.

Per coloro che cercano la tradizione alla guida, la Volkswagen rende disponibile in Italia anche la Golf GTI da 245 CV equipaggiata con cambio manuale a 6 rapporti.