Skoda, nuova Fabia più grande e con un design prorompente

Skoda svela i primi bozzetti ufficiali della nuova Fabia, quarta generazione della best seller compatta del marchio. Il modello compatto sarà più grande e potrà vantare un impatto estetico più dinamico rispetto al passato.

Il passaggio alla piattaforma MQB-A0 del Gruppo Volkswagen ha reso possibili nuove proporzioni, offrendo ancora più spazio per passeggeri e bagagli. Punti focali del nuovo linguaggio stilistico saranno i gruppi ottici anteriori e posteriori in tecnologia Led.

In attesa della prima mondiale prevista a a maggio, il brand del gruppo VW ha reso noto che la nuova Fabia sarà 111 millimetri più lunga e 48 millimetri più larga del modello precedente.

Oltre a più spazio per i passeggeri, questo porta in dote anche una capacità del vano bagagli più ampia di ben 50 litri.

La vista frontale offre un primo sguardo ai gruppi ottici anteriori piatti e all'ampia calandra, impreziosita dalla cornice cromata con nervature nere. Anche il diametro più ampio delle ruote contribuisce alla sensazione di dinamicità.

Lo spoiler posteriore allungato, con alette laterali, assicura un'eccellente aerodinamica insieme agli specchietti esterni ottimizzati aerodinamicamente e alle prese d'aria controllate elettronicamente nella presa d'aria inferiore del paraurti anteriore.

I gruppi ottici anteriori sono un elemento cardine del rinnovato design. Spiccano i nuovi moduli full-Led dal taglio netto, che si estendono fino alla calandra. Le luci di marcia diurna avranno una forma a "L". Gli elementi cristallini tipici del design Skoda si ritrovano anche nella struttura delle luci posteriori allungate, che saranno disponibili anche in versione full-Led.