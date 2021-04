Maserati protagonista al Salone dell'Auto di Shanghai 2021

Riparte in forma fisica il Salone dell'Auto di Shanghai e Maserati celebra la sua presenza in questo importante mercato presentando in prima globale Levante Hybrid, il primo suv elettrificato della sua storia, e l'inedita F Tributo Special Edition, che animano il grande stand al National Exhibition and Convention Center accanto alla super sportiva MC20, esposta per la prima volta a Shanghai.

Nell'elegante spazio dedicato alle auto e alla tradizione del Tridente, sono presenti il nuovo motore V6 Nettuno e l'intera gamma dei modelli Maserati. Inoltre, a sottolineare la vocazione della marca all'innovazione, un'area è dedicata alla connettività, mentre un corner è riservato al programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, con la presentazione delle tre collezioni Corsa, Unica e Futura.

"Shanghai Auto Show è un appuntamento estremamente importante per il nostro brand - ha commentato Davide Grasso, Ceo di Maserati - Si tratta di un Salone di rinascita in periodo difficile. Forti di questa nuova fase, oggi presentiamo alcune anteprime mondiali che ci proiettano direttamente nel futuro. A predominare sullo stando il primo suv elettrificato del Marchio, Levante Hybrid, grazie al quale la gamma Levante si completa e si crea una nuova 'famiglia nella famiglia' che include motorizzazioni benzina V6, V8 ed ibrida".

Con il debutto cinese di Levante Hybrid, Maserati aggiunge un nuovo tassello nella sua strategia di elettrificazione, cominciata lo scorso anno con la Ghibli Hybrid e nel pieno rispetto della strategia Faster. Greener. Unique.

Levante Hybrid è più veloce di un diesel, più sostenibile di diesel e di benzina, unica per le sue caratterizzazioni specifiche.

Il nuovo suv ibrido del brand abbina al motore termico due litri a 4 cilindri un sistema Hybrid da 48 volt che eroga 330 Cv e permette di recuperare l'energia in decelerazione e in frenata.

La versione ibrida di Levante pesa meno della versione dotata di motore 6 cilindri (benzina e diesel): soprattutto ha una migliore distribuzione dei pesi, grazie al fatto che la batteria è collocata nella zona posteriore, senza compromettere la capacità di carico, bilanciando in maniera ottimale le masse del veicolo. Il tutto rende Levante Hybrid ancora più maneggevole e divertente da guidare. F Tributo Special Edition è protagonista al Shanghai Auto Show con la premiere di questa speciale versione di Ghibli e dimostra l'estetica e l'esclusività di Maserati ispirate al mondo delle corse e al heritage racing. La nuova serie speciale è disponibile su Ghibli e Levante in due esclusivi colori: Rosso Tributo e Azzurro Tributo. Gli esterni sono caratterizzati dal contrasto tra la vernice carrozzeria, Rossa o Azzurra, e le rifiniture delle ruote e delle pinze freni in colore giallo. A completare gli esterni, Levante F Tributo presenta cerchi da 21 pollici Anteo color Black e Ghibli F Tributo cerchi da 21 pollici Titano nero lucido. Nell'abitacolo, l'edizione limitata riprende le tonalità dei dettagli esterni anche nelle cuciture, rosse o gialle a seconda del colore della carrozzeria, abbinate alla pelle Black Pienofiore.

Grazie al nuovo programma Maserati Fuoriserie, anche i clienti cinesi potranno ora personalizzare le vetture della Casa del Tridente in base ai propri gusti. Per orientarsi tra migliaia di combinazioni possibili sono state create tre collezioni di riferimento, tre cluster denominati Corsa, Unica e Futura, che esprimono la potenza del brand e ne rappresentano i valori di sportività, eleganza e innovazione.

In occasione del Shanghai Auto Show il programma Maserati Fuoriserie si arricchisce ulteriormente in termini di contenuti sulla gamma Ghibli, Quattroporte e Levante. Sono, infatti, ordinabili nuove vernici esterne e livree, colorazioni per i cerchi e le pinze dei freni, oltre a combinazioni particolari nell'abitacolo con diversi accostamenti di colore per le cuciture e il layout degli interni.