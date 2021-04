Auto: Fulminea, prima hypercar full-electric stradale Italia

Debutta Fulminea, la full-electric hypercar stradale di Automobili Estrema. Sarà presentata dal vivo giovedì 13 maggio al Museo dell'Automobile di Torino e arriverà sul mercato nella seconda metà del 2023 con 61 unità.

Il valore è stimato intorno a 2 milioni di euro.

L'azienda è nata nel 2020 da una idea di Gianfranco Pizzuto, da sempre imprenditore visionario dell'elettrico. L'auto da 1,5 MW di potenza (2.040 CV) e innovativo pacchetto batteria "ibrido" realizzato con celle allo stato solido e supercondensatori sarà visibile sotto forma di modello di stile in scala 1:1.

"Automobili Estrema - spiega Pizzuto, che è ceo dell'azienda - è una realtà nata poco più di un anno fa, in piena pandemia, a Modena, dove sta sorgendo la fabbrica, e Torino, dove operano i nostri team di design e modellazione. La nostra sfida è entrare nel mondo della mobilità elettrica italiana da assoluti protagonisti e iniziamo a farlo presentando Fulminea, una vettura con tutte le caratteristiche di una racing car: alte prestazioni, tecnologie all'avanguardia e materiali premium come il carbonio, ma con una propulsione full-electric di ultima generazione, unica al mondo. Fulminea vuole essere una nuova eccellenza del Made in Italy, Made in Modena dove si svolgono le fasi di engineering e assemblaggio, e Made in Torino, città dove, grazie alla collaborazione con lo studio Epta Design e Ucif Modelli sono stati realizzati lo stile e la modellazione della nostra hypercar".

Il pacco batterie, che sarà progettato e prodotto in collaborazione con Imecar Elektronic, ha una capacità di 100 kWh con un'autonomia prevista secondo il ciclo WLTP di 520 km. F