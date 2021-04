Mercedes EQA, compact suv della Stella dall'anima elettrica

di Nuviana Arrichiello

Porta d'accesso all'universo full electric della Stella, Mercedes EQA, nelle concessionarie da qualche giorno, rappresenta un nuovo, importante tassello di Mercedes nell'ambito della strategia Electric First che prevede, entro il 2030, l'espansione del portafoglio elettrificato xEV, fino a raggiungere una quota superiore al 50% sul totale dei prodotti.

Già da quest'anno la gamma si compone dell'EQS mentre è stata appena svelata a Shanghai la nuova EQB. In vendita a partire da 41.139 euro (Iva esclusa), EQA 250 è disponibile sul mercato italiano in sei versioni (Sport, Sport Plus, Sport Pro, e ancora Premium, Premium Plus e Premium Pro) e può beneficiare dell'ecobonus statale.

Prodotto a Rastatt in Germania (per la Cina è costruito a Pechino), il primo sport compact suv dal cuore elettrico è realizzato sulla stessa piattaforma di GLA, con la quale condivide lai linee fluide e quell'aspetto sportivo, che ne enfatizza le doti dinamiche.

EQA sfoggia tutta l'estetica del modern luxury, gli esterni vantano proporzioni perfette per l'utilizzo quotidiano - e non solo - di quest'auto, mentre gli interni di grande fascino fissano nuovi standard di riferimento.

All'anteriore EQA sfoggia una mascherina Black Panel con Stella centrale tipica di Mercedes-EQ. Un altro elemento di design tipico dei modelli a trazione completamente elettrica di Mercedes-EQ è la fascia luminosa anteriore e posteriore: un trasmettitore di luce orizzontale collega tra loro le due luci di marcia diurne dei fari completamente a LED e garantisce un'elevata riconoscibilità di giorno e di notte.



L'organizzazione interna dei fari è dettagliata e precisa.

Dettagli blu nei fari rafforzano il look tipico di Mercedes-EQ.

Le luci posteriori a LED confluiscono nella fascia luminosa a LED che va assottigliandosi, accentuando nella vista posteriore lo sviluppo orizzontale di EQA. In esclusiva sono disponibili cerchi in lega leggera con dimensioni massime di 20 pollici in versione bicolore o tricolore con elementi decorativi in parte di color oro rosé o blu.

A richiamare il carattere elettrico degli interni di EQA provvedono, a seconda della versione di allestimento, un nuovo elemento decorativo retroilluminato e dettagli color oro rosé sulle bocchette di ventilazione, sui sedili e sulla chiave. Il modello speciale Edition 1 presenta inoltre sedili in pelle traforata attraverso la quale si intravede il tessuto blu. La strumentazione con visualizzazioni specifiche dei modelli elettrici riprende le tonalità cromatiche dell'oro rosé e del blu.

Non solo comoda e spaziosa ma anche aerodinamica con un Cx che parte da 0,28, grazie al quale dimostra un'ottima resistenza aerodinamica. A tutto questo si aggiunge un livello tecnologico superiore, tipico delle vetture della casa della Stella, con l'MBUX (Mercedes-Benz User Experience), la cui configurazione può essere personalizzata con diverse opzioni. I principali vantaggi di questo sistema sono l'elaboratore dati, gli schermi e la grafica, la visualizzazione personalizzabile, il display head-up a colori (a richiesta), la navigazione con Realtà Aumentata (a richiesta), il software con funzione di autoapprendimento e le azioni vocali attivabili con la parola chiave "Hey Mercedes". Infointrattenimento ma anche assistenza per chi guida, con una serie di sistemi presenti a bordo tra cui l'antisbandamento attivo e il sistema di assistenza alla frenata attivo.

La EQA 250 (consumo di corrente combinato: 15,7 kWh/100 km; emissioni di CO2 di 0 g/km) vanta una potenza di 140 kW (190 cv) e un'autonomia 426 km dichiarati (ciclo WLTP). La batteria agli ioni di litio a due livelli è posizionata come elemento strutturale nel sottoscocca dell'auto e ha un contenuto di energia di 66,5 kWh. Per garantire gli elevati standard del marchio in fatto di comfort acustico e vibrazionale, la trazione elettrica è stata disaccoppiata dagli organi meccanici del telaio e dalla carrozzeria, inoltre sono stati attuati numerosi interventi di isolamento. A richiesta, sono disponibili al lancio, due pacchetti di personalizzazione Electric Art e Night (per chi ama un aspetto ancora più sportivo). Nei primi dodici mesi di lancio, inoltre, è prevista anche la Edition 1. A giugno partirà una campagna di test drive a domicilio di EQA per consentire ai clienti di conoscere più da vicino il mondo del full electric, riuscendo a comprendere al meglio vantaggi e tempistiche di utilizzo e ricarica. Il lancio di questa attività di test drive sarà accompagnato, alla fine del prossimo mese, da uno spot tv divertente ed ironico che vede come protagonisti due attori d'eccezione a bordo del suv compatto elettrico della Stella, di cui svelano caratteristiche e peculiarità. (ANSA).