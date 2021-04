Lamborghini Essenza SCV12, hypercar da pista con 'un'anima'

La Lamborghini Essenza SCV12 è una hypercar pensata per la pista 'ma con un'anima', parola del pilota Emanuele Pirro. L'ex pilota di Formula 1 e cinque volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, è infatti uno dei padri di Essenza SCV12, la hypercar da pista equipaggiata con il motore V12 aspirato più potente mai progettato da Lamborghini, presentata nel luglio 2020 e che tra pochi mesi debutterà in pista nell'ambito degli eventi esclusivi riservati ai clienti-piloti.

Pirro ha partecipato al progetto e al suo sviluppo fin dal primo giorno di un programma di test durato due anni su circuiti come Monza, Portimao, Barcellona e Le Castellet, alternandosi al volante con Raffaele Giammaria, collaudatore Squadra Corse e responsabile degli Youngster Programs. "Quello di Essenza SCV12 - ha commentato Pirro - è stato un percorso bellissimo e molto interessante. É stata la prima volta nella mia carriera in cui sono stato coinvolto fin dal principio e seguire tutta la gestazione, come se si trattasse di una creatura, è stato emozionante e molto stimolante. Nella mia vita ho contribuito allo sviluppo di molte macchine ma questa è stata la prima volta in cui ho potuto seguire ogni step evolutivo, potendo dare il mio contributo in ogni passaggio".

Pirro ha percorso migliaia di chilometri sul prototipo, imparando a conoscere ogni sfumatura della vettura. "Essenza SCV12 ti parla se sai ascoltarla - ha detto il pilota - con suoni, vibrazioni, accelerazioni laterali e longitudinali. A volte è stato un linguaggio criptato e decifrarlo ha richiesto tempo e sudore ma il risultato è esaltante, sia in termini di puro sound sia in termini di sensazioni. Essenza SCV12 è una macchina che trasmette emozioni forti e uniche". Obiettivo del team di ingegneri Squadra Corse, condiviso con Pirro e Giammaria è stato chiaro da subito. "L'idea era quella di creare una vettura capace non solo di realizzare tempi sul giro eccellenti - ha detto Pirro - ma in grado di avere un'anima e un carattere inimitabile, offrendo la possibilità al pilota-cliente di plasmarla secondo le proprie necessità, grazie a un ampio spettro di set-up meccanici ed elettronici". Essenza SCV12 è il progetto più ambizioso messo sinora a terra da Lamborghini Squadra Corse. "É una vettura molto particolare - ha aggiunto sempre il pilota - con il cambio portante posteriore e un motore di incredibile potenza, nata per correre ma non per gareggiare, destinata a unire eleganza, design e grandi prestazioni. Trovare il giusto equilibrio è stato stimolante, un vero lavoro di cesello ma ce l'abbiamo fatta, senza mai accettare compromessi, lavorando come se dovessimo correre una gara di endurance il giorno successivo. Sospensioni, freni, pneumatici, tutto doveva essere calibrato alla perfezione per consentire anche a piloti non professionisti di godere delle enormi potenzialità della macchina, rispettandola ma senza esserne intimiditi". Terminati i test e consegnati i primi esemplari, per i clienti del club Essenza sarà anche tempo per scendere in pista. Dall'estate 2021 Pirro sarà il loro coach d'eccezione durante i track days riservati alle hypercar. Il programma di eventi Essenza SCV12 inizierà a fine giugno dal circuito di Vallelunga, proseguendo in estate e autunno a Spa-Francorchamps, Nürburgring e Barcellona prima dell'evento conclusivo del 2021, nell'ambito delle Lamborghini World Finals di Misano Adriatico.