Mitsubishi Eclipse Cross, debutto italiano con la 'spina'

Un look rinnovato e tecnologia plug-in hybrid, per Mitsubishi Eclipse Cross che debutta sul mercato italiano nella versione con la spina. Obiettivo dichiarato del nuovo SUV coupé della casa giapponese, assicurare le prestazioni ma con ridotte emissioni di Co2, grazie alla potenza dei due motori elettrici abbinati ad un motore benzina MIVEC. Eclipse Cross PHEV è disponibile in tre allestimenti, ovvero Intense SDA, Instyle SDA e Diamond SDA, tutti già ricchi in termini di dotazione di serie, già a partire dall'allestimento entry-level, in termini di dispositivi di sicurezza, con gli avanzati sistemi ADAS, e con un'elevata tecnologia a bordo per il comfort. La dotazione si arricchisce del rinnovato schermo display SDA (Smartphone Link Display Audio), ampliato a 8 pollici e compatibile con Apple CarPlay1 e Android Auto2. Sul fronte design, il frontale è ridisegnato per un aspetto sportivo e dinamico, con l'adozione di una versione evoluta del Dynamic Shield, nuovi gruppi ottici che nella parte superiore includono luci diurne e indicatori di direzione, mentre i proiettori sono posizionati nella parte inferiore (LED negli allestimenti Instyle SDA e Diamond SDA). Il nuovo aspetto di Eclipse Cross Phev prosegue anche nella parte posteriore che, rispetto alla precedente Eclipse Cross, perde il doppio lunotto posteriore in favore di un unico lunotto e nuovi gruppi ottici, che assicurano linee da Coupé ancora più marcate. Il propulsore adotta un sistema 4WD Phev a doppio motore, derivato dall'Outlander PHEV e composto da due motori elettrici (anteriore e posteriore) ad alta potenza, una batteria di grande capacità e un motore benzina MIVEC, ciclo Atkinson, da 2,4 litri. La batteria da 13,8 kW fornisce un'autonomia completamente elettrica di 55 km (modalità WLTC city) fino a 135 km/h, utile per gli spostamenti quotidiani. Sono disponibili tre modalità di guida: EV Mode, utilizza i motori elettrici e la potenza della batteria; Series Hybrid Mode, utilizza il motore a benzina per generare la potenza necessaria ai motori elettrici per fornire trazione al veicolo; Parallel Hybrid Mode, utilizza il motore a benzina per generare trazione, assistito dai motori elettrici. "Siamo davvero orgogliosi di poter lanciare sul mercato italiano Eclipse Cross PHEV - ha spiegato Giuseppe Lovascio, Chief Strategy Officer Gruppo Koelliker e Direttore Generale Mitsubishi Motors Automobili Italia - dotato di una delle migliori tecnologie al mondo per quanto riguarda le motorizzazioni ibride plug-in, che rappresentano la punta di diamante del brand Mitsubishi Motors. Grazie ad un inedito design esterno, un aspetto più sportivo e prestazioni eccellenti, Eclipse Cross PHEV ha tutte le carte in regola per essere il vero punto di riferimento nel proprio segmento per tutti i nostri clienti, oggi sempre più attenti alle nuove motorizzazioni a basso impatto ambientale". Il nuovo SUV coupé di casa Mitsubishi Motors verrà offerto in otto diverse colorazioni esterne, tra cui l'inedito White Diamond che richiama le sfumature di una perla. Tra le vernici presenti in gamma anche la tinta Red Diamond. Eclipse Cross PHEV è disponibile con un prezzo di lancio a partire da 29900 euro nella versione Intense SDA, grazie agli incentivi statali e con finanziamento EcoShock.