Jaguar F-Type, R-Dynamic Black ancora più esclusiva

Più design, più esclusiva e più ricercata. Sono questi i propositi con cui è nata la nuova Jaguar F-Type R-Dynamic black, ovvero il nuovo allestimento della sportiva della casa del giaguaro che si presenta ora con nuovi equipaggiamenti. Disponibili con motorizzazioni quattro cilindri da 300 CV e V8 da 450 CV sia in versione Coupé che Convertible, questi modelli offrono delle specifiche migliorie estetiche e interni ancora più lussuosi e pregiati. La forma scolpita della F-Type è stata accentuata attraverso l'adozione del Black Pack e di cerchi in lega da 20 pollici a cinque doppie razze, con finitura in nero lucido. Conosciuti con il nome di Style 5039, questi cerchi non vengono offerti su nessun altro modello della gamma. Tre sono invece le varianti cromatiche metallizzate disponibili per la carrozzeria: Santorini Black, Eiger Grey o Firenze Red. L'abitacolo '1+1' è incentrato sul guidatore, circondato da materiali pregiati. I sedili 'Performance' dalla forma slanciata, consentono 12 diverse regolazioni e sono rivestiti in pelle Windsor, offerta nella colorazione Ebony con cuciture a contrasto Light Oyster o in quella più sportiva Mars con cuciture Flame Red. Come per l'esterno dell'auto, anche l'abitacolo si è evoluto, con l'aggiunta di alcuni dettagli.

"La creazione dei nuovi modelli F-Type R-Dynamic Black - ha commentato Julian Thomson, Jaguar Design Director - ci ha dato l'opportunità di migliorare ulteriormente l'aspetto esterno e interno dell'auto, amplificando al contempo sia il lusso che la sportività che sono due elementi caratteriali della F-Type. Il risultato finale è un design ancora più deciso e distintivo, indipendentemente se il cliente sceglie la versione Coupé o Convertible, la motorizzazione quattro cilindri o quella V8". I potenti propulsori della F-Type R-Dynamic Black sono abbinati a trasmissioni Quickshift ad 8 velocità, che consentono anche una totale gestione manuale attraverso il selettore SportShift o tramite le levette poste sul volante. Disponibile esclusivamente con la trazione posteriore, il motore 2.0 litri Ingenium quattro cilindri turbocompresso da 300 CV genera una coppia massima a partire dai 1.500 giri/min., che assicura una risposta dell'acceleratore a qualsiasi regime di percorrenza.

L'accelerazione da 0 a 100 km/h fissa il tempo di in 5,7 secondi e la velocità massima è di 250 km/h. Il 5.0 litri V8 sovralimentato da 450 CV è stato sviluppato per offrire prestazioni 'estreme', che vengono assicurate da una coppia massima di 580 Nm erogata a partire da 2.500 giri/min. Questa motorizzazione è disponibile in abbinamento alla trazione integrale con Intelligent Driveline Dynamics o, per i puristi, alla classica trazione posteriore. Entrambe le unità da 450 CV, che accelerano da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e raggiungono una velocità massima di 285 km/h, sono equipaggiate con un differenziale posteriore elettronico attivo che ne ottimizza la trazione.