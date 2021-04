Audi Q4 e-Tron, debutto pubblico a Interni Designer's Week

Audi torna a Milano in occasione della Interni Designer's Week, la manifestazione urbana dedicata all'Industrial e Furniture Design che si svolgerà dal 12 al 23 aprile. Lo farà accompagnando con una prima mondiale dal vivo, quella della Audi Q4 e-Tron, oltre 10 giorni di incontri ed eventi 'phygital' - che condividono il mondo fisico con quello digitale -per diffondere e amplificare progetti, opinioni, storie e persone che le generano.

Il nuovo suv elettrico è il compagno di viaggio ideale per la vita quotidiana, partner versatile per il tempo libero oppure prima auto di famiglia dalla straordinaria abitabilità, e - soprattutto - una vettura multitasking. Quello tra Audi e Milano è un binomio che nel tempo ha dato vita a importanti eventi e momenti di comunicazione esclusivi con installazioni visionarie, occasioni di condivisione e apertura al pubblico di location uniche. Città del design per eccellenza, in cui creatività e idee trovano spazio e realizzazione, consentendo ad Audi di esprimere concretamente il suo Dna, fatto di innovazione e progresso.

La presentazione di nuova Audi Q4 e-Tron si contestualizza durante l'edizione 2021 di Interni Designer's Week. L'iniziativa di Audi è realizzata con il patrocinio del Comune in occasione di Milano Design City e prevede la realizzazione di una installazione che ospiterà il 16 aprile l'unveiling di Audi Q4 e-Tron all'interno di BAM, la Biblioteca degli Alberi Milano.

Il giardino botanico contemporaneo di Porta Nuova - nato nel 2019 per far vivere alla cittadinanza esperienze culturali a contatto con la natura - sorgerà questa installazione firmata da Mario Cucinella Architects. Intitolata 'United for Progress' si inserirà tra le line geometriche del Parco - su cui svettano i due edifici del celebre Bosco Verticale di Boeri Studio - e entrerà in relazione con esso attraverso la sua forma pura, semplice, circolare e che verrà svelata alla città di Milano assieme alla vettura.

L'area, esempio perfetto di rigenerazione urbana e architettonica, racconta coerentemente l'approccio Audi che vede l'uomo al centro del suo operato, in una ricerca costante dell'equilibrio fra forma e funzione. Per sottolineare ulteriormente questo aspetto, lo studio Mario Cucinella Architects è stato incaricato di realizzare un'installazione temporanea ispirata ad Audi e alla sua vision fatta di digitalizzazione, performance, design e sostenibilità.

Come da tradizione Audi sarà presente anche nelle strade di Milano, una città sempre più votata alla mobilità sostenibile e che sta affrontando una vera e propria rivoluzione verde.

All'interno del fattivo rapporto con Montenapoleone District, il marchio dei Quattro Anelli all'interno del Quadrilatero della Moda offrirà la possibilità al pubblico di vedere l'inedita Audi RS e-Tron GT dal vivo in via Montenapoleone, per testimoniare come le performance siano parte coerente dell'interpretazione Audi del futuro della mobilità.