Suzuki Jimny, a listino anche la versione Pro

Due posti e configurazione autocarro per Jimny Pro, ora nel listino di Suzuki. Pensato per adattarsi a qualsiasi impiego professionale, pronto ad accompagnare su ogni terreno gli appassionati di fuoristrada, così come gli amanti degli hobby e degli sport all'aria aperta, Jimny è infatti disponibile anche con l'ampio vano di carico posteriore, separato dall'abitacolo da una solida rete divisoria di sicurezza. Proposto in unico allestimento a 23.400 euro IVA inclusa e ad ad eccezione delle verniciature speciali BiColor, l'allestimento prevede tutti i contenuti di serie, senza la necessità di ulteriori optional. Standard, infatti, i fari con sistema di abbaglianti automatici 'nontiabbaglio', i fendinebbia, i sedili anteriori riscaldabili, il climatizzatore, il Cruise Control e i sistemi ADAS di assistenza alla guida. Per la guida in fuoristrada e su tutti i tratti in forte pendenza entrano in azione i dispositivi hill hold control e hill descent control. Di serie anche il sistema di sicurezza e localizzazione eCall, in grado di mettere in contatto i passeggeri con i soccorsi in caso di emergenza o, in caso di incidente grave, di lanciare automaticamente una richiesta di aiuto segnalando la posizione della vettura. La sua lunghezza complessiva è di 3.645 mm, gli sbalzi sono ridotti e gli angoli di attacco, di uscita e di dosso misurano rispettivamente 37, 49 e 28 gradi e consentono di affrontare con disinvoltura anche i terreni più accidentati, complice un'altezza minima da terra di 21 cm. Jimny Pro è equipaggiato con la trazione integrale 4x4 ALLGRIP PRO, che consente di inserire anche in movimento le quattro ruote motrici sui terreni a bassa aderenza e, fermandosi, le marce ridotte.

Per i passaggi critici c'è anche il controllo della trazione Grip Control, che frena le ruote che slittano per trasferire a quelle con maggior presa la coppia erogata dal motore 1.5 a benzina da 102 CV.