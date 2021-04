DS 9 E-Tense, al via roadshow in tutta la Penisola

DS 9 E-Tense sta per fare la sua apparizione nei DS Store della Penisola.

Il Roadshow ha il compito di portare sette esemplari, per sette giorni, in tutti i DS Store d'Italia, per far toccare con mano il nuovo livello di comfort da Prima Classe che DS 9 E-Tense può offrire.

DS 9 E-Tense non è un modello convenzionale. Il suo stile di respiro internazionale, il suo comfort da Prima Classe e la dotazione di sofisticate tecnologie dimostrano una personalità fuori dal coro che merita una presentazione speciale.



Con queste prerogative, la sua introduzione al pubblico poggia su elementi in grado di far emergere il suo esclusivo cocktail di savoir-faire parigino e tecnologia. Vedere e toccare con mano, per entrare in sintonia con un nuovo capitolo della raffinatezza DS Automobiles, che può essere descritta al meglio solo dopo l'emozione di un contatto ravvicinato.

Nasce quindi il roadshow DS 9 E-Tense: la bellezza in viaggio.

Un autentico tour con cui sette vetture viaggeranno in parallelo, disegnando un percorso che tocca tutti i DS Store italiani.

DS 9 E-Tense sosterà un'intera settimana in ogni DS Store, alternando la presenza in showroom a momenti ufficiali di presentazione.

Il contatto statico è l'occasione per apprezzare i numerosi dettagli di stile con cui è stata progettata, attingendo dagli stilemi DS Automobiles del passato, ora portati ad una dimensione contemporanea.

I materiali e le lavorazioni con cui l'abitacolo è impreziosito sono un punto di partenza per un'esplorazione tattile e sensoriale, con cui entrare in sintonia con il nuovo livello di raffinatezza che DS 9 E-Tense propone.

Il concetto di Prima Classe poggia su un radicale cambio di paradigma: i passeggeri posteriori beneficiano di identico comfort rispetto ai posti anteriori. Le numerose regolazioni disponibili, la climatizzazione e gli stessi sedili riscaldabili sono una coinvolgente novità che solo DS Automobiles poteva immaginare.

La decisione di rendere disponibile la vettura per la clientela italiana solo con la trazione ibrida plug-in E-Tense, sottolinea l'attenzione con cui DS Automobiles continua a proporre una variante elettrificata per ogni modello in gamma, mentre altri brand concorrenti ne stanno solo dichiarando la futura disponibilità.

Un anticipo sui tempi che conferma l'originale spirito d'avanguardia DS Automobiles e che verrà evidenziato durante il roadshow DS 9 E-Tense con il passaggio in differenti Golf Club della Penisola, emblemi del 'green' per definizione.

Si tratta di un ulteriore modo per sottolineare la vicinanza all'ambiente ed il nuovo piacere della modalità zero emissioni con cui DS 9 E-Tense permette di percorrere fino a 50 km, con velocità fino a 135 km/h.

Il tour avrà inizio il prossimo 6 aprile, con le prime tappe che toccheranno le città di Milano, Torino, Padova e Pescara.

Non resta che seguire le date e le città coinvolte nel roadshow DS 9 E-Tense dal sito ufficiale DS Automobiles, per entrare in contatto con il nuovo volto di questo nuovo capitolo nella storia dell'auto.