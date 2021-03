Mercedes Classe C, via agli ordini: 6 le versioni previste

Sono sei le versioni di nuova Classe C previste per il mercato italiano: Business, Sport, Premium, Sport Plus, Premium Plus e Premium Pro, con prezzi a partire da 50.990 euro per la E 200 Mild hybrid Business in versione berlina, circa 1.500 euro in più per la station wagon.



La casa della Stella ha aperto gli ordini per uno di suoi modelli più rappresentativi. Con la nuova generazione, Classe C fissa inediti standard nel segmento in termini di comfort, infotainment ed efficienza, grazie all'elettrificazione dell'intera gamma di motori. L'arrivo della nuova Classe C nelle concessionarie italiane è previsto per la prossima estate.

La 'Baby Benz' diventa adulta ed eredita elementi distintivi di innovazione dall'ammiraglia S, da sempre il punto di riferimento assoluto nel mondo delle berline. L'offerta della nuova Classe C si articola su sei versioni, frutto della combinazione di tre livelli di equipaggiamento: standard, con Tech pack o Luxury pack, e tre declinazioni estetiche (base, Avantgarde e AMG Line).

La versione Business, realizzata sulle esigenze di una clientela professionale, offre una dotazione standard di livello superiore con fari LED high performance, cerchi da 17'', interni in tessuto e tutta la connettività del sistema MBUX di ultima generazione, assistita dal grande display centrale da 11.9" e 12.3" per quello lato guida.

Rispetto alla Business, lo styling Avantgarde per interni ed esterni arricchisce e dona alla versione Sport un look più ricercato, impreziosito dai sedili realizzati in Artico e tessuto.

Come da tradizione, la versione Premium dona la sportività estetica firmata Mercedes-AMG. Uno stile che lascia il segno fuori e dentro la vettura, grazie all'AMG Line che rende ancora più esclusivo l'abitacolo, con vetri oscurati e sedili in combinazione ARTICO e Dinamica.

Salendo di livello, le versioni Plus mettono a disposizione gli equipaggiamenti più richiesti dai clienti. Tra le dotazioni di serie della Sport Plus figura, per la prima volta, il sistema Digital Light che permette di scomporre e indirizzare la luce del faro con l'ausilio di 1,3 milioni di microspecchi, con una risoluzione superiore a 2,6 milioni di pixel. Il Digital Light dispone, inoltre, della funzione di proiezione: attraverso la proiezione di linee di orientamento, simboli e animazioni, questo sistema è in grado di rendere la guida più sicura. Il pacchetto Tech pack, di serie su Sport Plus, offre il Blind spot assist, sedili anteriori riscaldabili con memoria, luci ambient premium, Keyless Go, pacchetto parcheggio 360°, navigatore e realtà aumentata.

Anche per la Premium Plus, l'elemento distintivo è l'upgrade estetico dell'AMG Line, orientato alla sportività, che caratterizza interni ed esterni della vettura. Gli aspetti tecnologici sono invece affidati del Tech pack.

La versione più ricca ed esclusiva è la Premium Pro, caratterizzata dal Luxury pack, che porta a bordo una dotazione di equipaggiamenti unica. Oltre a quanto già disponibile con il Tech pack, offre, infatti, di serie il sistema Burmester 3D sound, l'Head-up Display, la funzione music streaming, il climatizzatore automatico tri-zona e il tetto Panorama.