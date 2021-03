Cupra Leon, famiglia si allarga con e-Hybrid da 204 CV

Si arricchisce la gamma elettrificata di Cupra con l'arrivo di Leon e-HYBRID 204 CV.

L'ingresso a listino e l'inizio della produzione presso lo stabilimento di Martorell della nuova versione di Leon, che si aggiunge alla variante e-HYBRID 245 CV, segna quindi un'accelerazione verso tecnologie di alimentazione alternative, tra elettrificazione e prestazioni. "Cupra Leon e-HYBRID è destinata a essere un modello veramente importante per il marchio, nella misura in cui ci dirigiamo verso un futuro elettrizzato - ha dichiarato Wayne Griffiths, Presidente di CUPRA e SEAT - e Leon contribuirà a raddoppiare il volume di vendita complessivo del marchio nel 2021. La nostra ambizione è che il mix di CupraLeon ibride plug-in possa rappresentare oltre la metà del volume totale delle vendite del modello quest'anno".

Il sistema ibrido è costituito da un motore a combustione 1.4 TSI da 150 CV (110kW) e un propulsore elettrico da 115 CV (85kW) situato tra il motore a combustione e la scatola del cambio, davanti all'asse posteriore, alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 12,8 kWh. Nel complesso, il propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 204CV (150kW) e una coppia massima di 350 N/m. La potenza del propulsore di Cupra Leon e-HYBRID viene erogata grazie alla trasmissione a doppia frizione DSG a sei rapporti, che consente di raggiungere i 100 km/h in 7,5 secondi, con una velocità massima di 220 km/h.

L'autonomia dichiarata in modalità elettrica è di 63 km secondo il ciclo di test ufficiale WLTP per gli spostamenti in ambito urbano, ed è inoltre possibile eseguire una ricarica completa in meno di tre ore e mezza, utilizzando una Wallbox da 3,6 kW (circa cinque ore nel caso di una presa domestica da 230 V).

Cupra Leon 1.4 e-HYBRID 204 CV è disponibile con un prezzo di listino a partire da 37.700 euro chiavi in mano e grazie al contributo del marchio e agli ecoincentivi statali, il modello è offerto a 29.900 euro o 255 euro al mese con Cupra Way TAN 3,99%.