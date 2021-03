Renault, riflettori puntati su van efficienti e spaziosi

Uno show a trecentosessanta gradi: Renault 'apre le porte' sulla sua gamma di veicoli commerciali presentando un ampliamento dell'offerta che si arricchisce ora di nuove versioni più ecologiche, capaci di completare la compagine di prodotti già esistente. A partire dal nuovo Kangoo Van che introduce una grande innovazione inedita "Open Sesame by Renault": la porta laterale con la migliore apertura in larghezza, passando ancora per il nuovo Express Van senza dimenticare i furgoni Trafic Passenger e nuovo SpaceClass (la versione veicolo commerciale sarà lanciata a fine 2021).



In particolare, i riflettori del live show, organizzato da Renault in Francia e diffuso in streaming attraverso il web, sono stati puntati sul nuovo Kangoo Van E-Tech Electric.

Elexent, filiale di Renault, propone soluzioni di ricarica per le flotte. Non solo elettrico ma ache idrogeno: quest'anno infatti sarà presentato Master Idrogeno, così come la nuova partnership con Plug Power destinata a fornire infrastrutture e servizi di ricarica. Nel segmento delle furgonette, Renault propone una duplice offerta complementare con nuovo Kangoo Van e nuovo Express Van.

Nuovo Kangoo Van è la furgonetta innovativa dallo stile atletico e dinamico, che rivoluziona il segmento proponendo innovazioni utili come l''Open Sesame by Renault', maggior comfort e più tecnologie a bordo.

Praticità ed efficienza sono invece le caratteristiche che contraddistinguono il nuovo Express Van che offre dimensioni incomparabili, come il più grande accesso laterale della categoria e il gran numero di vani portaoggetti.

Nel segmento dei furgoni, Renault rafforza il Dna di Trafic con un design elegante, più dispositivi di sicurezza e più performance, a cominciare dalle versioni per il trasporto persone. La versione veicolo commerciale sarà disponibile a fine 2021. Per sostenere questa nuova gamma, Renault arricchisce la sua offerta di servizi e soluzioni su misura con Renault Pro+ per rispondere alle nuove esigenze di utilizzo degli operatori professionali. Renault Pro+ propone soluzioni digitali e connettività chiavi in mano, grazie ad una rete di 626 centri, ma anche allestimenti di veicoli, come il Kangoo Van Rotary Workshop, mediante una rete di 400 allestitori.

Per accompagnare la transizione verso zero emissioni, Renault propone una gamma completa di prodotti e servizi. Nuovo Kangoo Van E-Tech Electric, che sarà il successore del best seller Kangoo Z.E., è atteso per fine 2021, dotato di batteria da 44 kWh per un'autonomia di 265 km. Renault propone soluzioni di ricarica per le flotte tramite la sua filiale Elexent. Renault non è solo un pioniere dei veicoli commerciali elettrici dal 2011, ma anche dei veicoli ad idrogeno dal 2014.

Renault presenterà nuovo Master Idrogeno entro la fine dell'anno. Con Plug Power, Renault intende conquistare il 30% del mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri ad idrogeno entro il 2030, con soluzioni di ricarica per le flotte di veicoli elettrici o ibridi plug-in.