Hyundai Staria, van quasi spaziale cardine strategia futura

Dopo aver annunciato nei mesi scorsi un ambizioso piano relativo a furgoni, minibus e altri veicoli commerciali 100% elettrici, realizzati su una innovativa piattaforma a 'skateboard', Hyundai ha svelato quello che sarà l'aspetto del futuro MPV Staria da cui potrebbe derivare il primo modello di questa famiglia di prodotti destinati al trasporto di merci e persone in modalità 100% elettrica. Conosciuto anche come H1 2022 - visto che si tratterà a tutti gli effetti dell'erede di un modello già noto - questo 'commerciale' prende il nome Staria in quanto origina dalle parole 'stella' e 'aria' e, come descrive la Casa coreana, è stato ispirato dall'esterno dalla idea di una stazione spaziale che nuota tra le stelle.



Le prime immagini diffuse confermano questo look da viaggio nel futuro, con una striscia luminosa a Led che occupa tutta larghezza del cofano, combinata con la griglia piatta dall'aspetto decisamente tecnico e con i proiettori a Led verticali che rendono ancora più aggressiva l'immagine di Staria. Anche la parte posteriore è dotata ricca di personalità con le luci posteriori a Led alte, con alcuni stilemi che ricordano la recente Hyundai Ioniq 5 e qualche riferimento 'premium' al suv Cadillac Escalade.



All'interno il cruscotto è decisamente elegante per un van, con elementi che ricordano altri modelli della Casa coreana, come display di grande formato, identico a quello del suv Tucson 2021, e il volante simile a quello della Sonata DN8 e del Tucson NX4. Il cruscotto di Staria è uno schermo completamente digitale, ma Hyundai ha previsto per le versioni da lavoro anche un quadro strumenti semi-digitale. Nelle immagini teaser Staria è presentato nella variante Lounge, che potrebbe diventare una temibile rivale per il Mercedes Classe V, modello leader in questo momento nel particolare segmento dei van luxury per servizi di rappresentanza e con autista.



Dalle foto pubblicate dal magazine specializzato Autoevolution si ha la conferma che Hyundai sta completando i collaudi del successore dell'attuale furgone H1, ma non vi è la certezza che questo veicolo sia già quello completamente elettrico, che potrebbe essere presentato il prossimo anno.