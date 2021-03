Kia EV6, da rivoluzione elettrica arriva nuova fisionomia

Addio naso di tigre. Lo rivelano le prime immagini ufficiali di EV6, la nuova auto 100% elettrica di Kia che verrà presentata in prima mondiale nei prossimi giorni, con uno speciale evento online. Nel frontale quello che era il tradizionale elemento distintivo - cioè la griglia ispirata al naso del felino - si trasforma diventando la 'Digital Tiger Face' dell'era elettrificata in cui sono i proiettori (che includono infine un moderno sistema ad illuminazione dinamica sequenziale) a determinare la nuova firma del brand.



La rivoluzione elettrica di Kia non significa però una rinuncia al collegamento con la natura: la stessa Casa coreana, nel raccontare la genesi di EV6 - primo modello sviluppato sulla piattaforma E- GMP appositamente creata per i veicoli elettrici del Gruppo Hyundai - afferma di avere incentrato la nuova filosofia di design su cinque elementi, di cui Bold for Nature pone grande attenzione all'interazione con l'ambiente, valorizzando gli elementi, le forme e le proporzioni che si trovano in natura e negli ambienti quotidiani.



Questo pilastro guida la realizzazione della struttura e la scelta delle finiture naturali ma anche tecniche degli interni dei veicoli; il design degli esterni si traduce così in una combinazione di linee semplici e definite con forme dal carattere forte in continua evoluzione. Gli altri pilastri chiave sono Joy for Reason, Power to Progress, Technology for Life e Tension for Serenity che sono tutti riconducibile alla filosofia Opposites United che prende ispirazione dai contrasti e dalle energie positive presenti in natura e negli ambienti che ci circondano.



Spirito guida di questa nuova filosofia di design è l'energia positiva che si sprigiona dall'incontro di forze diverse, che sapientemente interpretata dal team Kia ha prodotto un'identità stilistica inedita, fortemente distintiva, caratterizzata da linee nette e forme scultoree. Le linee innovative di EV6 si devono alla proficua collaborazione del global design network di Kia con studi in Namyang (Corea), Francoforte (Germania) e Irvine (California, Stati Uniti), "EV6, primo modello elettrico di Kia con piattaforma specifica - ha affermato Karim Habib, senior vice president and head of Global Design Center - è il manifesto di un design innovativo che pone al centro l'uomo e la potenza dell'elettrificazione. Crediamo fermamente che EV6 sia un prodotto accattivante e importante per il settore dei veicoli elettrici. Con EV6 abbiamo puntato a realizzare un design distintivo e di forte impatto combinando sofisticate caratteristiche high-tech su volumi puri e generosi, con il risultato di uno spazio interno unico, degno di un veicolo elettrico altamente futuristico". Maggiori dettagli sulla filosofia Opposites United si possono approfondire attraverso il video https://www.youtube.com/watch?v=gqrfx2GzOYE L'aerodinamica di Kia EV6 è molto curata, grazie al fondo scocca sigillato che permette di convogliare al meglio i flussi d'aria e ottenere la massima efficienza. Il profilo laterale evidenzia l'aspetto da crossover moderno, elegante e aerodinamico il tutto esaltato dalle linee nette e dai dettagli high-tech che danno luogo ad un design di forte impatto. Il parabrezza arretrato infonde dinamicità, mentre i fianchi posteriori generosi aggiungono volume e contribuiscono ad enfatizzare la presenza su strada.



La parte posteriore di Kia EV6 è frutto dell'attenzione legata all'ottenimento delle massime prestazioni aerodinamiche.



I flussi d'aria vengono convogliati al meglio grazie alla presenza di due ali (spoiler), una sulla parte terminale del tetto e una collocata più in basso, alla cui base trova spazio il raffinato gruppo ottico posteriore. Grazie alle caratteristiche della piattaforma E- GMP, EV6 offre all'interno ampi spazi e i contenuti innovativi tipici dell'era EV. Uno degli elementi più sorprendenti che spicca nell'abitacolo è il grande display audiovisivo e di navigazione (AVN), caratterizzato da un profilo curvo e privo di interruzioni.



Davanti al conducente è presente il display del quadro strumenti, mentre la parte centrale della plancia è destinata all'infotainment e alla navigazione. I comandi per riscaldamento, ventilazione e aria condizionata sono invece collocati sulla console, nell'elemento che ospita anche il pulsante di avviamento. I sedili hanno una costruzione sottile per limitare l'ingombro e lasciare più spazio possibile ai passeggeri e sono rivestiti in tessuti dal design raffinato, realizzati utilizzando materiali riciclati ed ecosostenibili.