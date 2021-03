Skoda Octavia Pro, versione 'lunga' specifica per la Cina

Skoda annuncia una versione speciale di Octavia quarta generazione, denominata Pro, che è destinata esclusivamente al mercato cinese. Rispetto alla ultima Octavia introdotta in Europa nel 2020, l'edizione cinese ha il passo aumentato di 4,4 cm ed è più lunga di 6,4 cm, una differenza che ancora più evidente se confrontato con il modello di terza generazione, che è ancora in vendita in Cina.



Skoda Octavia Pro utilizza il linguaggio di design del modello europeo ma aggiunge elementi caratterizzanti - come gli scudi paraurti - nello stile della sportiva Octavia RS, combinati con tetto nero, specchietti esterni neri e cerchi in lega fino a 18 pollici di diametro. All'interno della nuova Octavia Pro spicca un sistema di infotainment di ultima generazione con grande display centrale da 12 pollici. quadro strumenti a più livelli e da un display centrale indipendente rifinito in basso con un'area colorata che riecheggia i contorni della griglia Skoda. Può essere integrato da un head-up-display opzionale che proietta elementi come la velocità corrente, i messaggi di navigazione, i segnali stradali rilevati e i sistemi di assistenza alla guida attivati sul parabrezza, nell'immediato campo visivo del guidatore.



Grazie alla connessione Internet permanente, i sistemi di infotainment di ultima generazione forniscono agli utenti cinesi l'accesso a numerosi servizi online mobili, specifici per quel mercato. Octavia Pro include anche molte sofisticate caratteristiche di confort, come i sedili anteriori che offrono ventilazione oltre al riscaldamento del sedile e alla regolazione elettrica.



Skoda Octavia Pro viene proposta con sistemi di assistenza innovativi, per una superiore sicurezza. E' il caso della funzione di avviso di uscita che comunica a chi apre una porta se ci sono altri veicoli o ciclisti che si avvicinano da dietro, un ADAS che si aggiunge all'Adaptive Cruise, all'assistenza per mantenimento e cambio di corsia e l'arresto di emergenza. Unica motorizzazione prevista il 1.4 TSI benzina da 150 Cv e 250 Nm di coppia, accoppiato a un DSG a 7 velocità con tecnologia shift-by-wire, che permette la selezione dei rapporti con un piccolo interruttore a bilanciere sulla console centrale.



Con oltre 1,4 milioni di unità vendute in Cina fino ad oggi, Skoda Octavia è un modello chiave per la Casa automobilistica ceca nel suo più grande mercato unico. Tra le ragioni del successo di questa auto anche la denominazione (significa, dal latino, l'ottava) che si ricollega al fatto che Iin Cina il numero 8 rappresenta anche l'infinito ed è considerato particolarmente fortunato.