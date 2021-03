Peugeot 508 Sport Engineered, due dotazioni per la ricarica

Nata per emozionare, nuova 508 Peugeot Sport Engineered, prima espressione del nuovo concetto di Neo-Performance, sfoggia una doppia identità: tutta la potenza di 360 CV e 520 Nm di coppia da un lato, il piacere di viaggiare a zero emissioni in modalità 100% electric dall'altro.



Per permettere di sfruttare al meglio le caratteristiche prestazionali dell'auto, la casa del Leone include nell'offerta italiana un corso di guida in pista con piloti professionisti.



Per massimizzare, invece, la componente di massimo rispetto ambientale reso possibile dalla tecnologia ibrida ricaricabile, il marchio francese fornisce anche la Juice Box di Enel X, per ricaricare la batteria comodamente nel proprio box.



Nuova 508 Peugeot Sport Engineered, disponibile in versione fastback e nella variante SW che strizza l'occhio al mondo delle shooting brake, mostra subito di saper cogliere il lato più emozionale delle prestazioni, grazie ad un carattere forte, deciso.



Per sfruttare al meglio un powertrain ibrido plug-in è necessario ricaricare quanto più spesso possibile la batteria dell'auto, per abbattere consumi ed emissioni. Grazie alla Juice Box, quindi, si può ridurre ulteriormente il tempo necessario per ricaricare l'auto nel proprio box rispetto al caricatore domestico con presa Schuko, con il quale si ricarica la batteria da 11,8 kWh comunque in meno di 7 ore. Con la Juice Box di Enel X, invece, il tempo si riduce ulteriormente, arrivando ad appena 4 ore se la potenza di ricarica nel box è di 3,7 kW e addirittura appena 2 ore se di 7,4 kW.



Nuova 508 Peugeot Sport Engineered è un'auto dal carattere forte e con una grande personalità che si manifesta grazie ad un incredibile powertrain che conta ben 3 motori: uno endotermico e due elettrici, in grado di esprimere una potenza di 360 CV ed una coppia massima di 520 Nm.



Grandi prestazioni che, per la prima volta, si coniugano con un grande rispetto dell'ambiente, grazie a consumi ed emissioni incredibilmente contenuti (46g CO2/km). Un'auto in grado di viaggiare in modalità 100% elettrica a zero emissioni per oltre 40 km, grazie alla tecnologia ibrida plug-in di cui è dotata.