Porsche Taycan Cross Turismo, la regina delle elettriche va in off-road

Porsche Taycan cambia pelle e diventa Taycan Cross Turismo: stessa anima elettrica, medesima potenza, diverso approccio alla strada. Con il nuovo Cross Utility Vehicle che punta a essere riferimento per il settore, la casa di Stoccarda amplia la propria gamma full-electric con una vettura che pur rimanendo prettamente sportiva, si trova perfettamente a suo agio anche al di fuori del nastro d'asfalto: dai ghiacci della Norvegia ai deserti africani, dal fango alle strade bianche, nulla è precluso a questa vera e propria supercar che, da subito, sarà disponibile in 4 varianti.



Nel corso dell'odierna première mondiale, il CEO Oliver Blum ha ricordato come Porsche stia interpretando la transizione elettrica: "Ci consideriamo i pionieri della mobilità sostenibile: entro il 2025 una vettura nuova su due sarà dotata di motore elettrificato, completamente elettrica o ibrida plug-in. Già nel 2020 lo era una vettura su tre venduta in Europa. Il futuro - sostiene - appartiene all'elettromobilità, e con la Taycan Cross Turismo compiamo un altro grande passo in questa direzione". Taycan Cross Turismo, dunque, è solo una delle vetture che Porsche ha in programma per rinnovare la gamma, ma su dettagli ulteriori le bocche restano cucite. Così come per ora, viene spiegato da Stefan Weckbach, vice president model line Taycan, non è in programma una versione cabriolet anche se non è del tutto peregrino il pensiero.









Taycan Cross Turismo, dunque, conserva il dna della Taycan berlina, quel 'soul electrified' cui Blum fa riferimento. Ma se il powertrain è lo stesso elettrico con architettura a 800 volt della sorella 'da strada', il CUV - che dal punto di vista estetico rispecchia la concept Mission E Cross Turismo presentata nel 2018 al Salone di Ginevra - è stata pensata e ridisegnata per affrontare anche percorsi più impegnativi dell'asfalto. Il nuovo telaio high-tech con trazione integrale e sospensioni pneumatiche adattive garantisce infatti un'estrema duttilità sia su strada che si terra: più alta - 36 i millimetri di spazio in più per la testa per chi siede dietro - e con oltre 1.200 litri di capacità di carico per adattarsi a qualsiasi situazione. Per gli amanti dell'offroad più spinto, è disponibile uno specifico pacchetto opzionale che aumenta l'altezza da terra fino a un massimo di 30 millimetri: non un'auto per il fuoristrada estremo, certo, ma sicuramente in grado di affrontare i terreni difficili anche grazie al programma di guida "Gravel Mode", di serie.

Da subito, si diceva, Tycan Cross Turismo sarà disponibile in quattro varianti, tutte con la batteria performance plus da 93,4 kWh di serie.



- Taycan 4 Cross Turismo: fino a 476 CV con Overboost, 0-100 km/h in 5,1 secondi, velocità massima 220 km/h, consumo di 26,4-22,4 kWh/100 km (WLTP) e una autonomia dichiarata fino a 456 km

- Taycan 4S Cross Turismo: fino a 571 Cv con Overboost con Launch Control, 0-100 km/h in 4,1 secondi, velocità massima 240 km/h, consumo di 26,4-22,6 kWh/100 km (WLTP) e autonomia fino a 452 km

- Taycan Turbo Cross Turismo: fino a 680 Cv con Overboost con Launch Control 500 kW, 0-100 km/h in 3,3 secondi, velocità massima 250 km/h, consumo 25,9-22,6 kWh/100 km (WLTP), autonomia fino a 452 km

- Taycan Turbo S Cross Turismo: fino a 761 Cv con Overboost, 0-100 km/h in 2,9 secondi, velocità massima 250 km/h, consumo 26,4-24,4 kWh/100 km (WLTP), autonomia fino a 419 km.



Nel corso dell'approfondimento seguito alla presentazione, poi, sono stati svelati alcuni ulteriori dettagli: la trazione integrale è stata ottimizzata per questa specifica vettura, così come i consumi risultano lievemente ridotti rispetto a Taycan berlina.



Al netto dell'imprinting comune, il nuovo CUV si caratterizza per la linea discendente del tetto nella parte posteriore oltre che per una serie di dettagli 'offroad': dalle mascherine passaruota, alle parti inferiori del frontale e della coda indipendenti, alle minigonne laterali ai flap che proteggono dal pietrisco e donano personalità.



La Taycan Cross Turismo farà il suo ingresso sul mercato in estate. I prezzi in Germania partono da 93.635 euro (inclusa IVA).