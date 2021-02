Land Rover Defender, arriva anche l'inarrestabile V8

Si allarga la famiglia 4x4 di Land Rover, con l'arrivo della potente Defender V8 e di un'edizione speciale. I nuovi modelli che si aggiungono alla gamma sono la Defender V8 525 CV e l'ammiraglia Defender V8 Carpathian Edition, con le quali la casa inglese ha puntato ad unire performance e capacità, garantite dalle speciali regolazioni dello chassis che offrono una guida ancor più coinvolgente e una maggiore agilità su strada ed in off-road. I nuovi modelli sono gli eredi della tradizione pluridecennale delle V8 firmate Land Rover, che spazia dalle Serie I V8 degli anni '70 ai modelli nordamericani degli anni '90, fino alla potente Defender Works V8. In più, il nuovo V8 si unisce questa volta alla più recente gamma di motori Ingenium diesel e benzina ed agli ibridi Plug-in di Land Rover. Il V8 benzina non è però la sola novità, perché aumentano anche le possibilità di scelta con la nuova XS Edition, con i Design Pack esterni che consentono la personalizzazione e con un grande touchscreen opzionale da 11.4" con il Pivi Pro. La Carpathian Edition, invece, si basa sulla Defender V8 e ne rappresenta la più recente espressione del design, delle prestazioni e delle capacità, mentre la XS Edition, che sostituisce la First Edition, combina un design su misura con specifiche migliorate internamente ed esternamente.



"Il lancio del V8 - ha dichiarato David Hemming, Chief Product Engineer di Jaguar Land Rover - apre una dimensione nuova in termini di guida coinvolgente e capacità in off-road della Defender. Veloce e divertente, rappresenta il vertice della famiglia Defender, ed è tanto gratificante su strada quanto capace in off-road. Abbiamo anche aumentato l'appeal della famiglia Defender con nuovi modelli, i Pack opzionali e la nuova connettività: c'è veramente una Defender per ognuno". La potenza del motore V8 sovralimentato da 5.0 litri di Land Rover, abbinato ad una trasmissione automatica ad 8 rapporti, è di 525 CV, con una coppia di 625 Nm. La Defender V8 90 accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e raggiunge i 240 km/h. I dati dei consumi e delle emissioni di CO2 sono rispettivamente 14,7 l/100 km e 332 g/km. I prezzi della nuova Defender V8 partono da 120600 euro.