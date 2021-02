Dacia Sandero Stepway, nato al motto di 'nessun compromesso'

Nasce all'insegna del motto 'nessun compromesso', il nuovo Dacia Sandero Stepway. Tra un design rinnovato e i vantaggi offerti dalla nuova piattaforma CMF-B, condivisa con l'alleanza e in comune con Nuova Clio e Nuovo Captur, la nuova versione di Sandero rappresenta anche il primo passo verso il futuro tracciato dal piano strategico Renaultution, così come la conferma della filosofia Dacia come sintesi tra equipaggiamenti in linea con le esigenze dei clienti del Segmento B SUV e soprattutto un rapporto qualità/prezzo che conferma la strategia del brand, adottata fin dai suoi esordi.



Le parole d'ordine sono quindi minimalismo, pochi fronzoli e il concetto di 'smart Buy' che ha rimpiazzato nel cammini del marchio francese quello di 'low cost'. I principali cambiamenti, dettati anche dalla nuova piattaforma, per Sandero sono la maggiore tenuta di strada dovuta ad un aumento della carreggiata di 29 mm rispetto alla precedente generazione, oltre ad un miglioramento dell'acustica dell'abitacolo dovuto ad una maggiore leggerezza e rigidità dell'alloggiamento del blocco anteriore e della scocca. Un salto di qualità che riguarda anche i sistemi tecnologici, fino ad ora non presenti su Sandero, a cominciare dagli ADAS offerti come la frenata automatica d'emergenza, il sensore angolo morto, assistenza al parcheggio ed il cruise control. Nuove anche le motorizzazioni, tra le quali anche il sistema a doppia alimentazione benzina/GPL, un nuovo cambio automatico ed un nuovo cambio a 6 rapporti. Alla base dell'evoluzione estetica, invece, c'è il concetto di 'design to cost', ovvero l'incontro tra design e funzionalità dal quale in casa Dacia sono partiti per il nuovo progetto, ricercando le soluzioni necessarie per rispondere alle esigenze del cliente, senza eccedere nel superfluo. Nuova Sandero Stepway è facilmente riconoscibile all'anteriore grazie al look specifico del cofano, nervato e più bombato. I codici del design sono quelli del mondo crossover con un'altezza libera dal suolo rialzata, barre da tetto contrassegnate da logo, passaruota pronunciati e parte inferiore delle porte rinforzate da una texture specifica. A tutto questo si aggiunge il logo Stepway cromato sotto la calandra e le alette bombate sopra i fendinebbia. I paraurti anteriore e posteriore integrano uno ski di protezione grigio metallo.



Le barre portatutto sul tetto del veicolo, per esempio, conferiscono alla nuova Sandero Stepway design off road da urban crossover e garantiscono funzionalità in fase di carico.