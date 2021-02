Morgan Plus 8 GTR, nove esemplari per ritorno del V8 4.0

La Casa britannica Morgan, fondata 110 anni fa e partecipata dalla italiana Investindustrial, ha ufficializzato il nuovo progetto Plus 8 GTR, un modello in edizione limitata di sole 9 unità (si parla di un prezzo compreso fra 200 e 250mila sterline, cioè 231-289mila euro) che in pratica farà rivivere la Plus 8, l'auto 'top' del brand uscita di produzione nel 2014 con la breve parentesi Aero 8 eliminata dai listino nel 2019.



Ora che l'azienda è passata ad una struttura in alluminio incollato e rivettato - progettata per alloggiare gli ultimi motori a benzina a 4 e 6 cilindri Bmw - per sviluppare il programma Plus 8 GTR Morgan ha riacquistato gli ultimi 9 vecchi chassis della Plus 8 di serie, che erano stati ceduti all'esterno.



Come illustrano dagli schizzi di Jonathan Wells, Morgan head of design, la Plus 8 GTR trarrà grande ispirazione dalla vettura per le gare GT della fine degli Anni '90, conosciuta affettuosamente come 'Big Blue' e servita come base per i test dell'architettura che aveva portato ai modelli Plus 8 e Aero 8 di produzione.



Le novità rispetto all'originale Plus 8 - come si conviene ad un brand che ha aspettato 84 per passare da una struttura mista metallo-legno all'alluminio - includeranno uno splitter anteriore aggressivo, un diffusore posteriore profondo con uno scarico a doppia uscita e passaruota più ampi, per ospitare i grandi cerchi in lega leggera. Il cofano riceverà anche alcune feritoie extra per migliorare il raffreddamento del motore, mentre le prese d'aria dietro le ruote anteriori aiuteranno ad estrarre il calore dai freni.



La nuova Morgan Plus 8 GTR sarà dotata dello stesso motore V8 da 4,8 litri di origine Bmw utilizzato nelle ultime versioni della Plus 8 accoppiato ad un cambio manuale a sei marce o automatico ZF a sei rapporti. Per far fronte alla maggiore potenza rispetto alla Plus 8, Morgan aggiornerà nella GTR sospensioni, pneumatici e freni.



Gli ingegneri dell'azienda apporteranno anche alcune modifiche strutturali alla piattaforma, aggiungendo piastre di rinforzo attorno al vano motore e nei punti di fissaggio delle sospensioni al telaio. Ciascuna delle 9 auto in edizione speciale sarà costruita secondo le specifiche del proprietario, e Morgan prevede di terminare il primo esemplare della Plus 8 GTR entro la fine dell'estate.



"Far rivivere una Morgan con motore V8 - ha detto Jonathan Wells - potrebbe sembrare in questo momento una scelta inconsueta per un produttore saldamente concentrato su nuove piattaforme e propulsori. Tuttavia, quando si è presentata l'opportunità di rimettere in servizio un vecchio numero di telaio e creare un entusiasmante progetto speciale come Plus 8 GTR, l'abbiamo abbracciato pienamente. Questo progetto ha consentito ai team di progettazione e ingegneria di Morgan di rivisitare alcuni dei loro elementi preferiti dei precedenti modelli, nonché di sperimentare alcune caratteristiche che speriamo appariranno sulle future auto Morgan".