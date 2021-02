Mini John Cooper Works GP, alla prova del generale inverno

E' il modello più veloce di Mini e non 'rallenta' nemmeno alla prova dell'inverno. Se le prestazioni della Mini John Cooper Works GP, ovvero l'auto più veloce del marchio britannico ad essere omologato per la strada e prodotta in tiratura limitata con soli 3000 esemplari, sono di tutto rispetto in condizioni di strada e clima normali (accelera da ferma a 100 km/h in 5,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 265 km/h), nemmeno ghiaccio e neve la penalizzano, grazie ai pneumatici invernali appositamente progettati per lei.



Gli pneumatici ad altissime prestazioni sono quelli sviluppati dal produttore Hankook per la stagione invernale e pensati appositamente per enfatizzare la potenza e le sensazioni di gara al volante della John Cooper Works GP anche sulle piste innevate. Proprio come gli pneumatici estivi della categoria Ultra High Performance, appositamente studiati per la MINI John Cooper Works GP, Hankook fornisce anche gli pneumatici per la stagione fredda come produttore OEM (Original Equipment Manufacturer). Gli pneumatici invernali i*cept evo 2, (dimensioni195/45 R18 87H XL), sono montati su cerchi in lega leggera John Cooper Works da 18 pollici, specifici per il modello. Questa combinazione assicura l'agilità tipica di MINI e caratteristiche di maneggevolezza precise anche in condizioni stradali invernali difficili. Particolare è il un design asimmetrico del battistrada con lamelle e scanalature appositamente disegnate, pensato per ottimizzare sia la trazione che la frenata su strade ricoperte di neve. Gli pneumatici invernali specifici per il modello completano la tecnologia delle sospensioni, sintonizzata sulle alte prestazioni del motore dell'auto grazie all'esperienza maturata da mini nel mondo delle corse. La trazione da ferma è ottimizzata, così come la stabilità di guida durante le manovre rapide in curva. Sotto al cofano della Works GP batte il motore a 4 cilindri da 2,0 litri con tecnologia Mini TwinPower Turbo, con i suoi 306 CV e una coppia massima di 450 Nm. Questa potenza concentrata viene trasmessa alle ruote anteriori, su cui sono montati gli pneumatici invernali ad altissime prestazioni, attraverso un cambio Steptronic a 8 rapporti, che assicura che la coppia motrice venga convertita in prestazioni senza alcuna perdita, grazie anche a un bloccaggio differenziale integrato. Al resto, contribuiscono anche lo spoiler sul tetto con profilo a doppia ala e i passaruota in fibra di carbonio con finitura visiva CFRP opaca e numerazione individuale.