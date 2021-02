Audi Q4 e-Tron, al via prenotazioni per nuovo suv elettrico

Audi ha aperto oggi, registrandosi al sito https://q4-reservation.audi.it/it, le prenotazioni dei primi esemplari di Q4 e-Tron disponibili in Italia. Il nuovo suv a zero emissioni è l'unico sport utility compatto a elettroni basato su di una piattaforma specifica per la mobilità elettrica.



Una caratteristica da cui conseguono vantaggi in termini di abitabilità, autonomia e accessibilità. Il nuovo suv compatto verrà proposto con modalità d'acquisto e di utilizzo 'tailor made', accomunate dalla massima flessibilità tanto nelle formule finanziarie quanto nei servizi after sales, e potrà contare su molteplici versioni che accederanno pressoché integralmente agli incentivi statali per la mobilità elettrica.



L'esclusività di Q4 e-Tron viene ora ulteriormente sottolineata dall'apertura delle prenotazioni online.



Analogamente a quanto è stato fatto per e-Tron, primo modello elettrico Audi, ed e-tron GT, Audi Italia dedica a Q4 e-Tron un esclusivo processo di prenotazione online. Dopo la registrazione al sito e dopo aver versato 1.000 euro i clienti riceveranno un voucher con il quale recarsi in concessionaria per il perfezionamento dell'acquisto. La prenotazione garantirà la prelazione sui primi esemplari della vettura. Dopo il lancio di Audi e-Tron S e Audi e-Tron S Sportback, versioni high performance dei suv elettrici dei Quattro Anelli, nonché primi BEV al mondo dotati di tre motori a zero emissioni - contestualmente all'unveiling di Audi e-Tron GT, prima Granturismo elettrica del Bbrand oltre che Audi più potente (sino a 646 CV) mai realizzata - la Casa di Ingolstadt si appresta ad ampliare ulteriormente la gamma e-Tron con arrivo, nel secondo trimestre del 2021, nelle concessionarie di Q4 e-Tron: primo suv compatto elettrico del marchio.



Il nuovo sport utility a zero emissioni nasce presso lo stabilimento tedesco di Zwickau, certificato carbon neutral a testimonianza della progressiva decarbonizzazione dell'offerta dei Quattro Anelli, ed è basato sul pianale modulare MEB del Gruppo Volkswagen. Caratteristica, quest'ultima, che rende Audi Q4 e-Tron l'unico suv compatto premium a batteria sviluppato su di una piattaforma dedicata sin dall'origine esclusivamente alla mobilità elettrica. Un plus cui conseguono vantaggi in termini di abitabilità, autonomia e accessibilità.



Audi Q4 e-Tron abbina infatti le dimensioni esterne di un suv di gamma media (è lunga 4,6 metri) all'abitabilità di un modello di categoria superiore grazie ai ridotti ingombri del powertrain elettrico e all'assenza dell'albero di trasmissione, mentre il contenimento delle masse e l'ottimizzazione del sistema di trazione garantiscono un'autonomia di riferimento, superiore a qualsiasi altro modello della gamma Audi e-Tron.



La fruibilità di Audi Q4 e-Tron è ulteriormente rafforzata, come ormai consuetudine per i modelli della gamma e-Tron, dall'accesso semplificato a oltre 200mila stazioni in 26 Paesi europei mediante il servizio di ricarica Audi e-tron Charging Service. A corrente alternata come a corrente continua, un 'pieno' d'energia si ottiene attraverso un'unica scheda e un unico contratto ed è inoltre possibile accedere a condizioni agevolate alla rete ad alta capacità Ionity. Quanto alla ricarica domestica, ai sistemi di rifornimento di serie od opzionali dei Quattro Anelli, Audi Italia affianca le partnership con Enel X e Alpiq. Nel primo caso, i clienti dei suv della gamma e-Tron accedono alla consulenza per l'aumento della potenza elettrica e all'installazione della wall box di Enel X a condizioni agevolate. Nel secondo caso, all'installazione del sistema di ricarica Audi si accompagnano due tariffe energetiche 'flat' con prezzi inferiori alla media di mercato ed energia 100% sostenibile.