Cupra, il 2021 tra Formentor e nuove formule di acquisto

Elettrificazione ma non solo, nella strategia Cupra per il 2021. Se il 2020 ha rappresentato un anno importante per il lancio del brand sul mercato italiano, in questo inizio 2021, Cupra compie un passo importante e nel modo non convenzionale che contraddistingue il marchio.

Il programma 'Another Way', persegue infatti obiettivi ambiziosi grazie a una gamma inedita e sempre più completa, con l'inclusione di nuove alimentazioni alternative come la propulsione ibrida plug 1.4 e-HYBRID 245 CV e l'introduzione del primo modello 100% elettrico, Cupra el-Born, nella seconda metà dell'anno, ma anche tramite nuove formule e prodotti destinati all'acquisto. Il 2021 è indubbiamente l'anno di Formentor, con una gamma attuale che annovera propulsori TSI (1.5 TSI 150 CV e 2.0 TSI 310 CV DSG 4DRIVE) e l'attesa propulsione 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG, pronta inoltre ad arricchirsi con l'introduzione delle motorizzazioni TDI e un'ulteriore versione ibrida plug in da 204 CV. Con l'obiettivo di garantire una differenziazione totale della propria offerta e fedele al claim 'Drive another Way' che accompagna il marchio fin dal suo esordio, Cupra Italia ha sviluppato anche una nuova formula di acquisto chiamata Cupra Way, dedicata a tutti i suoi modelli.