Audi Sport presenta nuova RS 3 LMS per le corse clienti

Audi Sport Customer Racing ha svelato con un evento virtuale dalla sede diNeuburg an der Donau (https://www.audimedia.tv/en/audimediatv/video/world-premiere-of -the-new-audi-rs-3-lms-5457) la RS 3 LMS. E' l'auto che raccoglie l'eredità del suo precedessore di successo, lanciato nel 2016 e di cui sono state costruite ben 180 unità un record nell'attività agonistica della Casa dei Quattro Anelli.

"Vogliamo sottolineare l'importanza del motorsport per i nostri prodotti stradali - ha detto Julius Seebach, Ceo di Audi Sport GmbH e responsabile di Audi Motorsport - e presentiamo un'auto da corsa ancora nascosta sotto la speciale grafica prima che il modello di produzione corrispondente sia sul mercato.



Audi RS 3 LMS è un chiaro impegno per le corse dei clienti e rappresenta i record nel nostro programma. Vogliamo continuare con il nuovo modello la straordinaria serie di successi della prima generazione".



Dal suo lancio, questa auto da corsa derivata dalla RS 3 ha infatti conquistato nei vari campionati TCR un totale di 764 posti sul podio in Africa, Nord e Sud America, Asia, Australia ed Europa, con 279 vittorie, ottenendo cioè il 26,5% di successi in una competizione estremamente dura in cui si sfidano 14 produttori. La precedente RS 3 LMS ha anche ottenuto 16 titoli piloti, 38 ulteriori successi in differenti Campionati e un totale di 5 vittorie di classe nelle gare di 24 ore.



La seconda generazione della vettura di Audi Sport Customer Racing sarà inizialmente sottoposta a una stagione di test prima di entrare in produzione ed essere pronta per i clienti alla fine del 2021. La RS 3 LMS, che è stata migliorata in molti ambiti, è destinata a continuare la serie di successi della prima generazione nelle gare TCR internazionali, sia in termini sportivi che commerciali.



"La nostra nuova Audi RS 3 LMS raccoglie una grande e responsabile eredità - afferma Chris Reinke, responsabile delle corse dei clienti di Audi Sport - Il fulcro dei nostri obiettivi di sviluppo per il nostro ultimo modello è rimasto orientato ai clienti. Che si tratti di tempi di sul giro o opzioni di setup, sicurezza o ergonomia dell'abitacolo, con RS 3 LMS vogliamo offrire ai team una vettura che sia ancora più un'auto racing di prima, che abbia molti vantaggi pratici nell'uso e che possa essere gestita in modo economico grazie ai lunghi intervalli di revisione".



Audi RS 3 LMS resta, rispetto alle rivali, un poco costoso da acquistare e mantenere, offre un livello di sicurezza ancora più elevato e, con un massimo di 340 Cv, garantisce una guida appagante. Larga 1,95 metri, l'auto derivata dalla RS 3 di serie soddisfa la larghezza massima definita nei regolamenti, ma le estensioni della carrozzeria sono integrate nei contorni dell'auto in un modo più armonioso e aerodinamicamente più favorevole. La grembialatura anteriore incorpora le prese d'aria come parte di un concetto di raffreddamento significativamente rivisto per il motore e i freni.



Da notare proprio nel frontale un nuovo trattamento delle griglie che evidenziano forme ovoidali che potrebbero anche debuttare in modelli Audi Sport di serie. L'ala posteriore, sospesa dal retro per la prima volta, completa l'aerodinamica ottimizzata secondo i regolamenti TCR. La scocca proviene da Ingolstadt, il motore turbo 2,0 litri dello stabilimento di Győr in Ungheria e - come per la prima generazione, l'auto viene costruita nel sito di Martorell in Spagna. In particolare nella nuova Audi RS 3 LMS debutta la quarta generazione del motore 4 cilindri 2.0 denominato EA888 che sostituisce la serie precedente. Da notare che rispetto al modello standard per le Audi stradali sono diversi soltanto il coperchio delle valvole con il relativo separatore d'olio e il sistema di scarico.



Il reparto customer racing ha rinnovato la trasmissione della RS 3 LMS in tutte le aree. La frizione a doppio disco ora pesa 800 grammi in meno rispetto al modello precedente e riduce così le masse rotazionali e l'inerzia il nuovo cambio Hewland 6 marce ad azionamento pneumatico di Hewland è particolarmente robusto e può essere azionato in sequenza tramite le leve del cambio al volante. Nessun'altra vettura da turismo TCR offre tanti componenti di sicurezza quanti quelli che sono a bordo dell'Audi RS 3 LMS. Il roll-bar è costituito da tubi in acciaio che raggiungono 25,8 metri di lunghezza e l'Audi Sport Protection Seat - unico nella classe TCR e spostato più vicino al centro del veicolo - offre la massima sicurezza in caso di incidente. Sono presenti anche reti di sicurezza avvolgenti opzionali a destra e a sinistra se una botola sul tetto standard che facilita il recupero del conducente dopo gli incidenti.