Mazda MX5, la roadster si rifà il 'trucco'

Per il 2021 Mazda MX5 conferma il suo stile e si rifà il look. La roadster giapponese, debutta sul mercato italiano con una serie di piccoli affinamenti di prodotto, tutti pensati in termini di piacere di guida.

La MX5 2021, disponibile sia nella versione classica Soft Top con tetto ad azionamento manuale in tela sia RF (Retractable Fastback, con tettino rigido a scomparsa) pur rimanendo invariata nelle linee già premiate con il World Car Design of the Year, viene ora offerta con 7 tinte diverse tra cui spicca il nuovo Deep Crystal Blue Mica. Per quanto riguarda gli allestimenti interni, le novità riguardano, oltre alla disponibilità di serie di rivestimenti in pelle nera e sedili riscaldati, anche la possibilità di scegliere in opzione due alternative di rivestimenti in materiali pregiati: la Pelle nappa Burgundy Red e la pelle nappa Pure White che accentuano l'atmosfera di qualità dell'abitacolo, accogliente e coinvolgente per chi guida. Per quanto riguarda le dotazioni, tutte le MX5 2021 sono ora dotate di serie del supporto alla connessione wireless per Apple CarPlay. Alla sicurezza contribuisce la conformazione del posto guida centrato sul pilota, frutto di una progettazione umanocentrica dell'abitacolo che presenta una disposizione ideale dei comandi di guida. Sul fronte motorizzazioni, la MX5 dispone di unità quattro cilindri a benzina Skyactiv-G 1.5 da 132 CV e Skyactiv-G 2.0 da 135 184 CV, dotate di cambio manuale a 6 rapporti. Assieme al modello 2021, nella versione soft top con motorizzazione 1.5L Skyactiv-G 132 CV ed RF con motorizzazione 2.0L Skyactiv-G 184 CV, tutte con cambio manuale, sarà inoltre disponibile anche con l'esclusivo allestimento 100th Anniversary, ispirato alla prima auto Mazda, la R360 Coupé.