Mercedes, van e camper per viaggi in comfort e sicurezza

Il mercato del Van-living è in piena espansione, soprattutto in questo momento. In Germania, secondo la German Caravaning Industry Association (CIVD), le nuove immatricolazioni hanno raggiunto un nuovo record nel 2020 con circa 80.000 camper di nuova immatricolazione. La situazione è simile nel resto d'Europa e negli Stati Uniti e anche la previsione per il 2021 è molto promettente. In particolare sono i camper compatti a guidare la crescita, essendo adatti sia ai viaggi che all'uso quotidiano. Lo sa bene Mercedes che punta su una gamma variegata pronta a soddisfare le esigenze di spazio e di comfort per ogni tipo di cliente.



''Siamo molto soddisfatti dell'attuale situazione degli ordini per la nostra famiglia di camper Marco Polo: nel 2021 vogliamo vendere circa il 25% in più di questi veicoli. Per fare ciò, sorprenderemo i nostri clienti con nuove caratteristiche del prodotto'', afferma Klaus Rehkugler, nuovo Head of Sales and Marketing.



La famiglia Marco Polo, composta dal camper Marco Polo completamente equipaggiato e dal Marco Polo Horizon e Activity dotato di tetto a soffietto e combinazione sedile/cuccetta, sarà disponibile su richiesta con nuovi equipaggiamenti a partire dalla primavera del 2021. Tra gli equipaggiamenti la presa da 230 volt che ora facilita anche i soggiorni prolungati in campeggio nel Marco Polo Horizon e Activity e li rende anche più confortevoli. Disponibile in tutte le varianti, l'Urban Guard avvisa acusticamente e visivamente quando viene rilevato un furto o un'effrazione. In caso di furto, il veicolo rubato può essere rintracciato e localizzato tramite Mercedes me connect.



Oltre alla propria famiglia di camper Marco Polo, Mercedes-Benz Vans lavora a stretto contatto con i produttori di camper.



''Vanlife è trendy e popolare in tutto il mondo. Sempre più spesso, la tendenza è orientata verso camper adatti all'uso quotidiano. Risponderemo a questa richiesta, non solo con la nostra famiglia Marco Polo, ma sempre di più con i nostri veicoli di medie dimensioni come il Vito e la Classe V che svolgono un ruolo particolarmente importante grazie alle loro dimensioni esterne compatte'', afferma Klaus Rehkugler.



Nel 2021 Pössl, un produttore di camper dell'Alta Baviera in Germania , lancerà sul mercato europeo due nuovi camper su base Mercedes-Benz Classe V e Vito: il Campstar e il Vanstar.



E anche negli Stati Uniti, i veicoli di medie dimensioni Mercedes-Benz stanno entrando nel segmento dei camper. Uno dei primi produttori statunitensi in questo segmento, Driverge Vehicle Innovations di Charleston, Carolina del Sud, conta sul Vito, lanciando la Metris Getaway.



"Dal 2018 sono stati presentati numerosi nuovi camper su base Sprinter, e questo in tutto il mondo. Solo negli ultimi sei mesi più di dieci nuovi modelli hanno celebrato il loro debutto; dai camper ai camper semi-integrati e completamente integrati. Tra questi, modelli di aziende tradizionali come Bürstner, Carthago, Eura Mobil, Frankia, Hymer, Kabe o La Strada. Tuttavia, lo Sprinter impressiona anche le start-up, come Alphavan di Wangen nella regione tedesca di Allgäu. Questo dimostra quanto sia innovativo il nostro grande furgone", sottolinea Klaus Rehkugler.



Grande innovazione per lo Sprinter, nel 2021, è l'implementazione della nuova generazione del motore OM 654, combinato al cambio automatico 9G-Tronic come alternativa al cambio manuale a 6 marce.



Ulteriori innovazioni Sprinter nel 2021 riguardano i servizi di base di Mercedes me connect sono disponibili gratuitamente per lo Sprinter base camper. Oltre ai servizi di manutenzione, gestione degli incidenti e dei guasti, nonché alla telediagnostica e alla diagnostica remota dei veicoli, i servizi di configurazione e monitoraggio dei veicoli sono ora disponibili gratuitamente di serie per tre anni.



Mercedes-Benz Vans non è rappresentata solo nel segmento dei veicoli di medie e grandi dimensioni, ma anche nel segmento delle piccole dimensioni. Nel segmento dei piccoli furgoni, Mercedes-Benz presenterà il successore del Citan nella seconda metà del 2021, come parte del portafoglio di prodotti Mercedes-Benz Vans. Il nuovo Citan è uno sviluppo completamente nuovo. Il veicolo avrà il DNA tipico del marchio, in termini di design distintivo, sicurezza e connettività.



Le dimensioni esterne compatte, abbinate a una generosa quantità di spazio all'interno, aprono anche una vasta gamma di possibilità per il nuovo piccolo veicolo nel segmento della conversione dei camper. Porte scorrevoli ad ampia apertura sia sul lato sinistro che destro del veicolo e una soglia di carico bassa consentono un comodo accesso all'interno e un facile carico del veicolo.