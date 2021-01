Hyundai Tucson, N Line è anima sportiva alla coreana

La lettera N in chiave Hyundai sbarca anche sulla nuova Tucson. Dopo il lancio della nuova versione del modello best-seller in Europa della casa coreana, la novità sta ora nell'arrivo sulla scena della sua versione più sportiva.

La ricetta è semplice, come piace alla casa, ovvero un misto di design, comfort e connettività avanzata, unite, nel caso specifico della linea N, alle ispirazioni mutuate dal motorsport. "Con Nuova Hyundai Tucson N Line - ha affermato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product di Hyundai Motor Europe - stiamo portando il nostro celebre allestimento sportivo sulla più recente generazione del nostro best-seller europeo. Nuova Tucson N Line è caratterizzata da un esclusivo design orientato alle prestazioni e da una gamma di motori all'avanguardia con soluzioni elettrificate". Come il modello standard, la N Line di Tucson ha un aspetto muscoloso del design esterno, che si basa sull'identità stilistica 'Sensuous Sportiness' di Hyundai, con marcati motivi geometrici denominati 'Parametric Jewels', più che evidenti sul frontale e sulla griglia che, rispetto a Nuova Tucson, è più larga e posizionata più in alto. Per la versione N Line, i motivi "Parametric Jewels" sono stati realizzati con dei bordi, creando riflessi aggiuntivi a seconda dell'angolazione. Sotto alla griglia, che integra anche il badge N Line, si trovano un paraurti di forma rettangolare e un'elegante presa d'aria più alta e grande rispetto a quella presente sulla versione standard del modello in modo da creare un look più sportivo. Il retro è dotato di uno spoiler aerodinamico più lungo di quello del modello standard e decorato con alette, mentre la parte inferiore è caratterizzata da una banda riflettente rossa e da un diffusore. A condire il tutto in salsa sportiva, anche il doppio scarico. I cerchi in lega sono da 19 pollici, più robusti e sportivi e il look è completato dai passaruota in tinta con la carrozzeria. Sette sono invece i colori previsti per la N Line e come optional è disponibile il tetto bicolore Phantom Black in abbinamento a cinque colorazioni. Carattere sportivo è anche quello degli interni, con sedili sportivi marchiati N, caratterizzati da rivestimenti neri scamosciati e in pelle, e dalle cuciture rosse. A seconda della tipologia di trasmissione selezionata, sono presenti altri elementi di design connessi al brand N sul rivestimento in pelle del cambio o sulla copertura della console 'shift-by-wire'.



Guida e tenuta migliorate. La nuova Tucson N Line è disponibile con una varietà di motorizzazioni, proposte con diversi livelli di elettrificazione. Per la massima efficienza, ciascun powertrain è basato su un motore Hyundai Smartstream: un turbo benzina T-GDI a quattro cilindri da 1.6 litri o un turbo diesel CRDi a quattro cilindri da 1.6 litri.