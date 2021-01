Smart CrossTown, in arrivo inedito suv allegro e funzionale

Dopo tante anticipazioni e tante smentite, nel 2022 la gamma Smart si arricchirà finalmente di una variante suv (o meglio crossover) destinata a competere con con Peugeot e-2008, con DS 3 Crossback E-Tense e altri modelli elettrici di questo segmento.



Secondo quanto anticipa il periodico britannico AutoExpress - che ha anche ricostruito due bozzetti relativi a quello che potrebbe essere l'aspetto finale - il nuovo suv Smart utilizzerà una piattaforma elettrica sviluppata da Geely che è il Gruppo cinese socio di Daimler nella JV a cui è stata trasferita tutta la attività Smart.



Base di questo modello sarà la nuova architettura SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely che servirà per ogni Smart di prossima generazione, oltre a numerosi modelli degli altri otto marchi del Gruppo, proprietario fra l'altro della Volvo. SEA condivide elementi del suo design con la piattaforma CMA che è alla base delle Volvo XC40 e Polestar 2, una architettura altamente scalabile e utilizzabile quindi per veicoli di ogni dimensione, dalle city car alle grandi berline. Ecco perché l'operazione del suv Smart - che potrebbe chiamarsi CrossTown, come il concept presentato al Salone di Francoforte del 2005 - potrebbe avere una interessante ricaduta industriale e di conseguenza commerciale. Il suv Smart diventerebbe così una delle declinazioni della architettura compatta elettrica Geely accanto alla Volvo CX20 e soprattutto alla Emgrand GSE, già lanciata dal Gruppo cinese nel mercato interno.



Per ciò che riguarda le caratteristiche del futuro suv Smart, AutoExpress riferisce di quanto pubblicato sul sito Linkedin da Daniel Lescow, Smart vice president of global sales. Precisando che il nuovo modello non vedrà il brand abbandonare i suoi valori di compattezza e praticità, questo - ha detto Lescow - sarà "immediatamente riconoscibile" come Smart, con dimensioni esterne "super compatte" e un uso intelligente dello spazio interno.



La progettazione e lo stile sono firmati da Mercedes progetterà l'auto, mentre il lavoro di ingegneria e di sviluppo sono competenza di Geely, poiché Smart CrossTown sarà costruita in Cina. Ma - come ha anticipato Lescow - l'auto ha la potenzialità di arrivare anche in Europa, in quanto il progetto prevede il raggiungimento delle 5 stelle nei punteggi di sicurezza Euro NCAP.