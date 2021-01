Hyundai IONIQ5, video teaser anticipano dettagli design

Le prime immagini teaser anticipano alcuni dettagli Hyundai IONIQ 5. Il CUV di medie dimensioni della casa coreana rappresenterà il primo modello del nuovo brand IONIQ, dedicato in modo specifico ai veicoli elettrici, così come sarà il primo veicolo costruito sulla piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) di Hyundai, un sistema progettato esclusivamente per i veicoli elettrici a batteria di prossima generazione e che guideranno il brand automobilistico nella sua nuova strada 'elettrica'. Tanti gli spunti che fanno pensare ad un concetto di design completamente rinnovato per IONIQ 5, a cominciare dal frontale, arricchito da una serie di luci a forma di pixel che rimandano alla tecnologia digitale presente all'interno. IONIQ 5 è anche il primo veicolo Hyundai a essere dotato di un cofano anteriore a conchiglia che attraversa tutta la larghezza dell'auto, riducendo al minimo gli spazi tra i pannelli della carrozzeria e creando un look high-tech. Il tema di design dei pixel è ripreso anche nel disegno aerodinamico dei cerchi da 20'', i più grandi mai proposti su una vettura elettrica Hyundai. "IONIQ 5 offre una nuova customer experience - ha affermato SangYup Lee, Senior Vice President e Head del Hyundai Global Design Center - attraverso un design EV innovativo che rievoca l'icona fondatrice del DNA stilistico di Hyundai. Gli interni sono realizzati usando materiali eco-friendly, riflettendo il nostro impegno nell'offrire nuove e innovative soluzioni di mobilità incentrate sulla sostenibilità.



A partire da IONIQ 5, la gamma del nostro brand dedicato alle EV ridefinirà la relazione tra le persone e le proprie auto, stabilendo un nuovo standard che fungerà da punto di riferimento di tutte le esperienze di design EV". Per suscitare curiosità nei confronti del suo nuovo brand dedicato alle vetture elettriche e verso il primo modello della gamma, Hyundai ha rilasciato anche quattro video teaser, ognuno dei quali offre un'anteprima delle tecnologie principali di IONIQ 5: tre video di 'Ultimate Camping' mostrano un campeggiatore alle prese con diversi elettrodomestici alimentati dalla tecnologia Vehicle to Load (V2L) di IONIQ 5, mentre il video '5-min Challenge' mette in evidenza la capacità di ricarica ultrarapida di IONIQ 5.



L'evento di lancio online di IONIQ 5 è previsto per il prossimo mese di febbraio.