Aston Martin Victor, la one-off avvistata ad Anversa

La one-off Aston Martin Victor è stata avvistata in Belgio. Il modello unico realizzato dalla casa automobilistica inglese è infatti arrivata nei giorni scorsi presso il salone di un concessionario Aston Martin di Anversa, da dove non è dato sapere se sarà consegnata al nuovo proprietario oppure sarà utilizzata solo per esposizione.L'auto è stata svelata lo scorso mese di settembre, a differenza del prezzo che rimane un mistero. Il modello unico è nato dalla divisione tailor made di Aston Martin, la divisione Q, ed è basata sulla stessa piattaforma dell'hypercar One-77, con la differenza di essere ispirata nel design ai modelli degli anni '70 e '80. Sotto al cofano batte un motore V12 aspirato da 7.3 litri, il medesimo della One-77, messo a punto dalla Cosworth che ha portato la potenza complessiva a 836 CV e 821 Nm di coppia massima. Il cambio è un manuale a sei rapporti con la frizione che è stata rinforzata.L'esterno della vettura è diverso da qualsiasi altra Aston Martin e prende ispirazione dalla V8 Vantage degli anni 70 e 80. La parte anteriore è caratterizzata da una serie di fari rotondi con luci diurne a LED e da una griglia con rete nera. La vista laterale è particolarmente suggestiva grazie ai tubi di scarico posti sul fianco, all'intricato design delle ruote e alla forma delle porte. Nella parte posteriore si trova invece un enorme diffusore, uno spoiler e fanalini posteriori a LED. All'interno dell'abitacolo, invece, una miscela di pelle verde, pelle marrone e fibra di carbonio.