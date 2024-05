Hasna Zobiri entra nel Women's Worldwide Car of the Year

Con l'inserimento dell'algerina Hasna Zobiri sale a 77 il numero delle giornaliste specializzate che fanno parte della giuria del Women's Worldwide Car of the Year (Wwcoty) in rappresentanza di 52 diverse nazioni. La Zobiri ha iniziato a scrivere nel settore automobilistico nel 2008 nella carta stampata, cominciando dal quotidiano Algeria News dove aveva una rubrica settimanale dedicata ai mootori.

Attualmente lavora presso la televisione pubblica Canal Algérie Tv, dove conduce la trasmissione 'ça tient la route' dedicata alla sicurezza e alla sensibilità stradale e a tutto ciò che riguarda il settore automobilistico. “Sono felice che Hasna Zobiri - ha commentato Marta Garcia, presidente esecutivo di Wwcoty - si sia unita alla giuria di Women's Worldwide Car of the Year. La sua adesione contribuirà a rafforzare il ruolo delle donne automobiliste in Algeria e incoraggerà altre donne a far parte in questo meraviglioso settore”.

