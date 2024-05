Beth Paretta vicepresidente Formula E per attività sportive

Beth Paretta, una delle donne più influenti nel mondo delle competizioni motoristiche, è stata nominata vicepresidente della Formula E con responsabilità di tutte le attività sportive e del campionato delle monoposto elettriche.

Titolare dell'omonima scuderia che corre anche nella 500 Miglia di Indianapolis, Paretta lavorerà a stretto contatto con la FIA, con i team e con i produttori esistenti, guardando anche alla opportunità di inserire nuovi partecipanti nella serie.

Jeff Dodds, ceo della Formula E, ha dichiarato: "La vasta esperienza di Beth nella gestione degli sport motoristici e il suo impegno per l'innovazione e l'inclusività sono risorse inestimabili per la Formula E. Mentre avanziamo in una nuova era con le nostre auto Gen3 Evo e guardiamo verso la Gen4, la leadership di Beth Paretta sarà fondamentale nel portare le nostre operazioni sportive a nuovi livelli e nel migliorare il coinvolgimento dei nostri fan a livello globale".

Paretta vanta oltre tre decenni di esperienza nel settore automobilistico e degli sport motoristici. Dopo esperienze in Volkswagen e Aston Martin, è stata in Fca Chrysler dal 2011 al 2015 come direttore SRT e sport motoristici, marketing e operazioni. Con Lyn St. James Paretta ha co-fondato Women in Motorsports North America che mira a promuovere il ruolo delle donne in tutti gli aspetti degli sport motoristici e fa anche parte del consiglio di amministrazione della Motorsports Hall of Fame of America ed è delegata alla FIA Women in Motorsport Commission.



