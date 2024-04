Olof Persson nuovo ceo di Iveco Group, Gerrit Marx guiderà Cnh

Olof Persson sostituirà Gerrit Marx nel ruolo di ceo del gruppo Iveco con decorrenza dal primo luglio. In quella data Gerrit Marx lascerà Iveco Group per assumere l'incarico di ceo in Cnh Industrial al posto di Scott Wine.

Olof Persson, che proviene dal gruppo Volvo ed è già un consigliere indipendente di Iveco Group, ha partecipato attivamente - spiega una nota di Iveco - allo sviluppo dei piani presentati nel recente Capital Markets Day.

"A nome di tutte le persone di Iveco Group vorrei ringraziare Gerrit per la sua energica ed efficace leadership negli ultimi due anni e mezzo e augurargli ogni successo nel ruolo che andrà ad assumere. Siamo fortunati che Olof, con la sua consolidata esperienza nel settore, diventi ceo, garantendo continuità nell'esecuzione dei piani presentati a marzo" spiega Suzanne Heywood, presidente di Iveco Group.

"Come membro del consiglio sono stato molto colpito da tutto il team di Iveco Group, che ha aperto all'azienda le potenzialità dell'era digitale e della transizione verso le tecnologie di propulsione alternativa. Sono molto felice di avere l'opportunità di diventare ceo, posizione in cui continuerò ad assicurare un focus assoluto sull'obiettivo di servire tutti i nostri stakeholder, impiegando al meglio le nostre numerose e crescenti capacità" commenta Olof Persson.

"Olof - ha affermato Gerrit Marx - non è solo uno stimato membro del nostro consiglio, ma è stato come un mentore per me e per l'intero top management di Iveco Group. La sua vasta esperienza di leadership, la profonda conoscenza del settore e la comprensione del nostro Gruppo garantiranno continuità di slancio nel perseguimento dei piani che abbiamo recentemente presentato. Sono profondamente orgoglioso dei risultati che le colleghe e i colleghi di Iveco Group hanno conseguito in questi primi importanti ed entusiasmanti anni successivi al nostro ingresso in Borsa, e non ho dubbi che sotto la leadership di Olof la nostra grande azienda continuerà a crescere e rafforzarsi".

Per Gerrit Marx quello in Cnh Industrial è un ritorno dopo gli anni alla guida di Iveco Group.

Era stato, infatti, presidente dal 2019 al 2021 della divisione veicoli commerciali speciali,

Marx sostituirà dal primo luglio Scott W. Wine "che - dice una nota di Cnh - ha deciso di lasciare la società dopo aver supervisionato con successo la realizzazione del Piano Industriale 2021". Il consiglio di amministrazione ha approvato la sua richiesta "di lasciare la società al termine dell'attuale ciclo di business plan triennale per perseguire altri interessi".

Il board ha deciso che la presentazione dell'Investor Day prevista per il 21 maggio sarà rinviata a una data successiva per consentire a Marx di guidare la pianificazione e gli obiettivi dell'azienda per la prossima fase di sviluppo. Nel frattempo, i risultati finanziari del primo trimestre della società saranno presentati, come previsto, in una conference call il 2 maggio a Wine, che continuerà a ricoprire il ruolo di ceo della società fino alla fine di giugno.

